Al Grande Fratello scatta il bacio lesbo tra Letizia Petris e Perla Vatiero, poi la proposta piccante: ''Facciamo l’amore''

Il reality diventa ancora una volta a ‘luci rosse'. Al Grande Fratello scatta il bacio lesbo tra Letizia Petris e Perla Vatiero. La 24enne si lascia andare con l’ex protagonista di Temptation Island 25enne e poi le fa pure una proposta piccante.

Le due sono diventate molto amiche nella Casa di Cinecittà. Il feeling è altissimo. Letizia ha avuto in passato una storia di un anno e mezzo con una donna. Prima di entrare al reality, a Casa Samsara in diretta su Twitch, aveva confessato: “Sono stata un anno e mezzo con una donna. Non mi vergogno di dirlo. Ne ho avute tre in tutto. Se preferisco stare con un uomo o una donna? Un uomo. A livello sessuale preferisco l’uomo, a livello mentale preferisco la donna”. Con Perla parrebbe esserci attrazione.

Nella puntata dello show del 18 marzo i concorrenti, divisi per sesso, hanno partecipato al gioco delle canzoni: in palio una serata divertente in suite. Beatrice Luzzi e Rosy Chin si sono scontrate contro Massimiliano Varrese e Paolo Masella. Al rientro, mentre tutti festeggiavano, la Petris, credendo di non essere ascoltata, ha lanciato il suo imput a Perla, così è arrivata la proposta piccante. “Facciamo l'amore io e te quando loro vanno in suite”, ha detto alla Vatiero. Il bacio, non è il primo sulle labbra che si scambiano, ha suggellato il tutto.

Le parole della ragazza sono subito rimbalzate su X e i commenti dei fan sfegatati del reality si sono scatenati. Perla capitolerà?