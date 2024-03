Fiorello reagisce al commento sarcastico del giornalista del Tg2 su sua figlia: ''Ci sono rimasto un po' male, Angelica non ha velleità artistiche''

Lo showman dice la sua su Piergiorgio Giacovazzo e il fuorionda: la Rai ha aperto un provvedimento disciplinare

Smorza la polemica: “Se dovessero venire fuori i miei fuorionda mi arresterebbero!”

Fiorello si alza che fuori è ancora buio per andare al Foro Italico per la sua trasmissione, VivaRai2!. Prima di prepararsi, registra un video che posta sul suo account social. Lo showman vuole dire la sua su Piergiorgio Giacovazzo. Reagisce al commento sarcastico del giornalista del Tg2 su sua figlia 17enne. “Ci sono rimasto un po’ male - sottolinea - Angelica non ha velleità artistiche”.

Giacovazzo, dopo aver mandato in onda al telegiornale il servizio dedicato alla prima esibizione in tv di Rosario con Angelica, che hanno duettato per celebrare la Festa del Papà, pensando di avere il microfono chiuso, ha commentato: “Che carini! Ora a questa daranno 12 trasmissioni”. La Rai ora ha aperto un provvedimento disciplinare contro Piergiorgio per il comportamento increscioso e inappropriato.

Il 63enne nella clip saluta i follower poi esordisce: “Volevo solo dire che oggi parleremo di questo casino che è successo ieri, il fuorionda del Tg2, però volevo che sapeste subito che io e Piergiorgio, il giornalista del Tg2, ci siamo sentiti, ci siamo scritti e ci siamo chiariti, quindi non è successo niente. Sono cose che capitano, ne parlerò in trasmissione”.

“Lo dico solo a voi - prosegue Fiore - se dovessero venir fuori i fuorionda che faccio io…altro che provvedimento disciplinare! Mi dovrebbero arrestare! Quindi chi meglio di me può capire un fuorionda? Detto questo, la reazione della Rai è stata esageratissima, ma sono sicuro che non succederà niente e quindi per quanto mi riguarda tutto è bene quel che finisce bene. Piergiorgio, il giornalista, è una brava persona…ogni tanto succede…”.

Il mattatore catanese sottolinea: “Certo, lì per lì, quando l’ho sentito, ci sono rimasto un po’ male perché, insomma, c’è di mezzo una ragazza. Pure se è mia figlia, la figlia di Fiorello… E’ una ragazza. Tutto qui”.

Poi Rosario conclude: “Volevo dirlo prima di andare in diretta. Ci siamo sentiti e lui carinamente mi ha chiesto scusa, ma non ce n’era neppure bisogno, perché io capisco, i fuorionda mi capitano. Se dovessero lasciarmi aperto un microfono…. Porca miseria! Comunque tutto a posto, ditelo in giro. Certo che quando ci sono di mezzo io, pure quando canto con mia figlia, succede un casino. Tra l’altro mia figlia non ha velleità artistiche. Non vuole proprio fare questo mestiere. Almeno per adesso è così. Vi voglio bene, a dopo”.

Fiorello anche durante VivaRai2! smorza il polverone: “Queste cose scappano. Io e Piergiorgio ci siamo sentiti al telefono e l'abbiamo risolta tra di noi, tra uomini, e poi non ha detto niente di male". Sul provvedimento disciplinare commenta: "Non so se hanno intenzione, ma io mi auguro di no. Uno fuorionda è libero di fare quello che vuole, viva la libertà d'espressione".

Fiore ne parla anche in diretta televisiva e ironizza sulla questione

Il siciliano ironizza anche sulla possibilità di affidare alla figlia 17enne Angelica le 12 trasmissioni, prendendo spunto dalla frase del giornalista: “Io mi sono preoccupato non per quello che ha detto, ma per il fatto che ha detto che le daranno 12 trasmissioni. Metti che le danno Sanremo e fa Sanremo insieme a Morgan? A me tocca andare!”.