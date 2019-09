Quest’anno hanno celebrato 20 anni di matrimonio. David e Victoria Beckham sono ancora una coppia molto innamorata e, neanche a dirlo, due delle celebrità più “posh” e fashion del pianeta. Eccoli domenica a Londra dopo la nuova sfilata dell’ex Spice Girl, oggi stilista di successo. La 45enne ha presentato l’ultima collezione realizzata, quella Primavera/Estate 2020, alla London Fashion Week.

Sfidando la superstizione, Vic si è presentata con una camicetta viola. Poi giacca fantasia bianca e rossa, pantaloni a vita alta bordeaux. David, 44 anni, ha scelto invece un completo celeste. Dopo il successo della passerella, la coppia si è concessa una serata all’Harry’s Bar.

A sostenere mamma Victoria in questo nuovo impegno professionale oltre al marito c’erano anche tutti i figli. Ad applaudire le sue creazioni sono arrivati, Brooklyn, 20, Romeo, 17, Cruz, 14 e la piccola Harper, 8.

Recentemente Lady Beckham ha rivelato che solamente lo scorso luglio ha temuto che il suo rapporto con David potesse essere in crisi. I due in occasione del loro 20esimo anniversario sono volati a Parigi per qualche giorno di romantico relax. Dopo il soggiorno nella Ville Lumiere però ha cambiato idea.

“Ho detto a David, ‘Dio, di cosa parleremo quando saremo solo noi due?’. Invece abbiamo parlato e riso per tutto il tempo, e non abbiamo neanche parlato dei figli o del lavoro. Lui è bravo a fare la mia imitazione…”. “Comunque sono sollevata, vuol dire che anche quando tutti i nostri figli saranno andati via di casa, staremo bene da soli”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 16/9/2019.