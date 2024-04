Victoria De Angelis dei Maneskin innamoratissima ai Caraibi con la fidanzata Luna Passos: le foto della loro grande passione

Dopo le Maldive arriva un’altra vacanza insieme, stavolta nella terra dov’è nata la modella

Si baciano e si fanno vedere abbracciate e sempre più legate, anime affini. Victoria De Angelis dei Maneskin è innamoratissima ai Caraibi. Sul social condivide alcune foto che raccontano la grande passione con la fidanzata Luna Passos, di circa un anno più giovane di lei. La bassista della band 23enne è inseparabile dalla compagna con cui è uscita allo scoperto a giugno 2023. Le due si godono l’armonia del tempo a Ilet de Pinel, una piccolissima isola che fa parte del Collettivo di Saint Martin, il luogo dove la modella di origini brasiliane è nata.

Sono felici e si tengono strette, sorridono. Dopo la vacanza alle Maldive dello scorso gennaio ecco un altro viaggio in coppia. Victoria e Luna si vogliono un bene infinito. In perfetta sintonia, mostrano liberamente i loro corpi tonici e longilinei in bikini.

Dopo le Maldive arriva un’altra vacanza insieme, stavolta nella terra dov’è nata la modella

La bassista della band 23enne è inseparabile dalla compagna con cui è uscita allo scoperto a giugno 2023

Luna è un po’ più alta della musicista: è 175 centimetri. Nata nella splendida isola caraibica, ha origini per metà brasiliane e per meta olandesi. In passerella ha già sfilato per grandi firme, come Valentino, Givenchy, Victoria Bechkam e altri stilisti famosi ed è molto richiesta dalle maison.

“Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa", aveva sottolineato a Vanity Fair in passato la musicista. La De Angelis adesso si sente piena di gioia. Le riserve dell’adolescenza sui suoi orientamenti sessuali sono solo un ricordo. La Passos è entrata nella sua vita ed è con lei che vive momenti di gioia, si rilassa e si diverte un mondo.