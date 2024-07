''La mia non è una vita di stenti e sacrifici, mi concedo tutto'': Cristina Marino torna a parlare del suo fisico atletico

La 33enne è una fitness influencer con BefancyFit, ha due figli piccoli

Moglie di Luca Argentero, è stata in passato accusata di prestare eccessiva attenzione al corpo

Ha spiegato come basta un’ora e mezza alla settimana, e costanza, per ottenere risultati

Cristina Marino non vive affatto un’esistenza di stenti e sacrifici per avere il corpo tonico e in forma che ha.

La fitness influencer 33enne, che è mamma di due bambini avuti insieme al marito Luca Argentero, ovvero Nina Speranza, 4 anni, e Noè Roberto, di 1 anno, lo ha spiegato nuovamente via social.

Cristina infatti in passato è stata accusata di prestare eccessiva attenzione al suo fisico. Ultimamente sarebbero usciti anche altri articoli che sembrerebbero insinuare lo stesso.

Cristina Marino, 33 anni, spiega di non privarsi di nulla, ma di avere solo costanza nell'allenamento

Lei in una Instagram Story ha parlato del suo regime di allenamento, sottolineando che non è necessario passare chissà quanto tempo fra tappetini e pesi per avere un corpo armonico.

Inoltre ha ribadito che la cosa più importante è una sola: la costanza. Lei ce l’ha.

Parlando della possibilità di ottenere un aspetto sano e bello, ha affermato: “Se volete lo potete fare. Lo potete fare in poco tempo, senza troppo fronzoli. Toglietevi tutte le scuse che vi raccontate”.

“Una mezz’oretta tre volte alla settimana. Un’ora e mezza in una settimana se vogliamo ce l’abbiamo veramente tutti”, ha aggiunto.

Cristina mentre si allena: basta mezz'ora tre volte a settimana per restare in forma

“Ho visto uscire articoli in costume in questi giorni, mi hanno fatto anche sorridere. La mia non è una vita di stenti e sacrifici. Questo ci tengo a precisarlo”, ha continuato.

“Faccio una sana e corretta alimentazione, ma mi concedo tutto, nella misura giusta. E cerco solo di avere costanza. Quella è l’unica cosa che è fondamentale. La costanza”, ha quindi concluso.