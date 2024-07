Federica Nargi vola a sorpresa da Ibiza a Roma per festeggiare i 40 anni della sorella Claudia: le immagini del party

L'ex velina è in vacanza alle Baleari con il compagno e le figlie

Ha preso un aereo per arrivare direttamente a Fiumicino dalla sorella

Federica Nargi non poteva mancare ai 40 anni della sorella Claudia Nargi. L'ex velina le ha fatto una sorpresa bellissima: ha preso un volo da Ibiza dove era in vacanza con la famiglia e l'ha raggiunta in spiaggia vicino Roma.

L'arrivo di Federica Nargi a Roma

La 34enne è in vacanza alle Baleari con il compagno Alessandro Matri e le figlie Sofia e Beatrice. La sorella maggiore, invece è in spiaggia a Fiumicino, più precisamente a Coccia di morto, la località diventata famosa per il film 'Come un gatto in tangenziale'. Claudia si rilassa sul lettino quando Federica appare a sorpresa. ''Amore da Ibiza a Coccia di morto è un attimo'' esordisce l'ex velina mentre la sorella è in lacrime.

Claudia Nargi ha festeggiato i 40 anni con la sorella e le amiche

Un regalo bellissimo

Bikini bianco e pareo per la Nargi che si prepara a restare in spiaggia per il party. Claudia festeggia 40 anni all'Azul Beach con fiori e fuochi d'artificio. Il regalo più bello è già arrivato...