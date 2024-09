''Io e la mia bionda'': Vittoria Belvedere debutta con la figlia Emma su Instagram e sono due gocce d’acqua

La 19enne insieme alla madre in auto, la 52enne è anche genitore di Lorenzo e Niccolò, 24 e 14 anni

I suoi tre ragazzi sono frutto dell’amore con Vasco Valerio, che l’attrice ha sposato il 12 giugno 1999

Vittoria Belvedere si fa vedere in auto con uno dei suoi gioielli. L’attrice debutta con la figlia Emma su Instagram. Lei e la 19enne sono due gocce d’acqua, si somigliano tantissimo. “Io e la mia bionda”, scrive.

La 52enne è anche genitore di Lorenzo e Niccolò, 24 e 14 anni. I suoi tre ragazzi sono frutto dell’amore con Vasco Valerio, organizzatore di eventi, che l’attrice con cui è andata a nozze il 12 giugno 1999.

Emma ha grande feeling con la famosa madre. Osservando il profilo social della ragazza si scopre che è da tempo fidanzata con Lollino, così si fa chiamare lui su Instagram. I due, che vivono questa relazione addirittura dal 2021, lo scorso agosto sono stati in vacanza insieme in Giappone.

La Valerio studia, ma è anche una giovane modella, che spesso posa per brand giovanili molto amati dalle sue coetanee come Suite Benedict. Ospite da Caterina Balivo a Vieni da me, la Belvedere della figlia raccontò: “Sto per dire una cosa che non ho mai detto. Quando è nata Emma e me la misero accanto era brutta ma brutta che ti giuro non si dovrebbe dire ma era veramente brutta. Sembrava la figlia di Joker in miniatura. Aveva una bocca che le andava da guancia a guancia. Era così brutta che dissi a mio marito: 'Guarda si sono sbagliati, questa non può essere nostra figlia, ti prego ridagliela' . Lui mi rispose: 'E' la nostra. O ci teniamo questa o non ce ne sono altre di bambine’”.

Mamma e figlia hanno grandissimo feeling

Emma è però sbocciata. “I miei figli hanno tutti una bellissima bocca. Sono davvero belli. Non so da chi abbiano preso”, aveva infatti concluso Vittoria in tv.