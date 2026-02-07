La fidanzata italiana di DiCaprio incanta tutti all’apertura di Milano-Cortina: la modella Vittoria Ceretti portabandiera in Armani, foto

La 27enne di Brescia è ormai una star delle passerelle internazionali

Fidanzata con Leonardo DiCaprio, è stata portabandiera all’inaugurazione dei Giochi Olimpici 2026

In un abito su misura Armani Privé, ha incantato tutti con il tricolore in mano per la sua eleganza

Vittoria Ceretti ha portato un tocco di stile alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. La modella italiana, 27 anni, legata sentimentalmente al divo di Hollywood Leonardo DiCaprio, è stata tra i protagonisti della cerimonia di apertura dei Giochi 2026 ieri sera nel capoluogo meneghino, dove ha avuto l’onore di fare da portabandiera.

Originaria di Brescia, non lontano da Milano, Ceretti ha consegnato il tricolore al reparto d’onore dei Carabinieri, i Corazzieri, durante l’evento di venerdì 6 febbraio allo stadio San Siro. È apparsa alla fine di una lunga sfilata di partecipanti vestiti di bianco, rosso e verde, a rappresentare la bandiera italiana.

Per l’occasione la modella ha indossato un abito lungo bianco su misura, firmato Armani Privé. Il vestito, con maniche lunghe scenografiche e collo alto, ha attirato l’attenzione del pubblico, soprattutto per l’eleganza con cui Ceretti ha accompagnato il momento solenne della consegna della bandiera.

Sui social molti spettatori hanno commentato con entusiasmo il suo ruolo. Un fan ha parlato di una “raffinata bellezza da sogno, piena di eleganza”, mentre altri hanno sottolineato come la sua popolarità sia cresciuta anche grazie alla relazione con DiCaprio.

Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio fanno coppia da quasi tre anni. I primi avvistamenti risalgono a Ibiza, dove furono ripresi mentre ballavano insieme in un locale notturno, prima di scambiarsi un bacio. Da allora le apparizioni pubbliche, seppur discrete, si sono susseguite.

Nell’agosto 2024 sono stati fotografati insieme in Italia, durante una vacanza con amici, tra cui Tobey Maguire. In Sardegna, durante un’uscita in mare, l’attore avrebbe avuto un problema con una medusa e Ceretti sembrava prestargli aiuto insieme a un membro dell’equipaggio dello yacht.

Nel maggio 2025 la modella ha partecipato al Met Gala, evento a cui era presente anche DiCaprio. Pur non posando insieme sul red carpet, l’attore è apparso sullo sfondo di uno scatto mentre lei era al centro dell’attenzione.

A settembre Ceretti ha poi sostenuto DiCaprio alla prima del film One Battle After Another a Los Angeles, scegliendo ancora una volta di non affiancarlo ufficialmente sul tappeto rosso. Una fonte aveva raccontato che l’attore “sembra tenerci davvero molto”. E chissà che non sia proprio “quella giusta” con cui, in futuro, mettere su famiglia.