Melissa Satta e Carlo Beretta bellissimi e innamorati alle Maldive: guarda

L'ex velina 39nne è volata al caldo insieme al rampollo della fabbrica di armi

Melissa e il 29enne hanno condiviso vari scatti dal paradiso sud asiatico

Melissa Satta dopo la montagna è già al mare. L'ex velina posta foto meravigliose dalla spiaggia bianca: la 39enne è volata alle Maldive e con lei c'è il compagno 29enne Carlo Gussalli Beretta.

Melissa Satta è volata alle Maldive

La showgirl sarda e il rampollo dell'omonima fabbrica di armi sono legati da due anni e postano spesso scatti insieme, anche con le famiglie. Melissa gli ha subito presentato il figlio Maddox, nato dal matrimonio con Kevin Prince Boateng, e i tre trascorrono molto tempo insieme. Anche Beretta ha portato la Satta nella sua famiglia e pare che la madre di Carlo, Beretta sia entusiasta della 39enne.

Con lei anche il compagno Carlo Gussalli Beretta

Dopo il Natale in montagna la coppia ha scelto di trascorrere qualche giorno al mare. Eccoli in un meraviglioso resort mentre si godono la spiaggia e le immersioni nell'oceano. Il loro amore procede a gonfie vele...