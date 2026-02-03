Alessandro Tersigni racconta la grande paura dopo la nascita della figlia: ''E' stata senza respirare per pochi secondi e poi in terapia intensiva''

L'attore de 'Il Paradiso delle signore' è stato intervistato a Verissimo

Ha raccontato il grande amore con la moglie Maria Stefania Di Renzo

Alessandro Tersigni è stato uno degli ospiti di Verissimo e ha rivelato alcune notizie sulla sua vita. Su tutte la grande preoccupazione, vissuta con la moglie l'ex ballerina di Amici Maria Stefania Di Renzo, per la nascita della loro seconda figlia Zoe.

Alessandro Tersigni ospite di Verissimo

"Zoe è stata uno tsunami di emozioni e velocità perché è nata con tre settimane di anticipo. Mia moglie ha avuto un distacco di placenta importante, c'era sangue, siamo corsi in ospedale. Zoe alla nascita è stata senza respirare per pochi secondi ed è stata in terapia intensiva". Adesso però è tutto alle spalle: "Siamo sereni perché Zoe è una rompiscatole di quasi quattro anni" ha raccontato l'ex gieffino.

L'attore ha parlato della moglie e della sua famiglia

Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Renzo sono legati dal 2008, sposati dal 2016 e genitori anche di Filippo, 8 anni. Una storia d'amore bellissima che si è trasformata in una famiglia: "Siamo una squadra, ormai facciamo le cose d'istinto: lei pensa a cucinare, io penso ai bambini e viceversa. A fine giornata sveniamo in parti diverse della casa". Per Alessandro Tersigni quello con la moglie è stato un colpo di fulmine: "L'ho vista ballare e mi sono innamorato".