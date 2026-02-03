Federica Pellegrini in dolce attesa non rinuncia alla birra (analcolica) durante gli eventi della Milano-Cortina: guarda

Federica Pellegrini mondana anche con il pancione. La 37enne è in dolce attesa: dopo la nascita di Matilde, 2 anni, l'ex nuotatrice avrà un'altra femmina. Insieme al marito Matteo Giunta è pronta a vivere questa avventura e nel frattempo continua a lavorare.

Federica Pellegrini agli eventi della Milano Cortina
La 37enne a Milano
Nel frattempo continua ad allenarsi in palestra

Eccola a Milano durante il fitto calendario di eventi per la Milano-Cortina: dall'incontro con il Presidente del Consiglio Sergio Mattarella agli appuntamenti con il Comitato Olimpico. Federica ha incontrato gli atleti e non si è fatta sfuggire l'occasione di bere una birra, rigorosamente analcolica in compagnia. Tra pochi mesi nascerà la sua secondogenita e nel frattempo la 37enne continua ad allenarsi in palestra. Da grande sportiva la Pellegrini si allena anche per il suo secondo parto.

