''Non mi hai detto niente!'': Ezio Greggio sulla scoperta dell’amore tra Iacchetti e Corvaglia, poi spiega che fidanzato è

A 71 anni il conduttore di “Striscia la Notizia” è ancora pieno di energia

Al “Corriere della Sera” ha spiegato che non si era accorto che Iacchetti si era innamorato di Maddalena Corvaglia

Si è dato un giudizio come fidanzato e ha confermato se al momento è single o meno

Ezio Greggio ha raccontato di non essersi accorto che tra il collega Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia era esploso l’amore.

Il conduttore di “Striscia la Notizia”, 71 anni, ha rilasciato una nuova intervista a “Il Corriere della Sera”. Qui ha parlato del rapporto con Iacchetti, a cui è legato da un’amicizia e da un sodalizio professionale che va avanti da oltre 30 anni.

I due infatti hanno condotto il tg satirico di Antonio Ricci insieme da metà degli anni ’90 (38 edizioni per Ezio, che ne ha condotte 32 con Iacchetti).

Ezio Greggio, 71 anni, ha raccontato di non essersi accorto della storia tra il collega Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia negli anni 2000

Le loro sono “tipo nozze di rame”: “Ma anche di platino. Di più prezioso c’è solo la fattura dell’idraulico. Tra noi c’è una simbiosi rara, siamo una coppia, però liberi, l’ideale”.

A Greggio è stato chiesto se si fosse accorto che il collega si era innamorato della Corvaglia – i due ebbero una relazione durata circa 5 anni negli anni 2000. “Non me n’ero accorto”, ha risposto.

Ezio insieme a Enzo Iacchetti

Gli è stato quindi domandato se “non notò magari che la guardava con occhi da triglia”. La replica: “Ma Enzino fa gli occhi da triglia anche a me e ai tecnici”.

Ad un certo punto però ovviamente scoprì la storia: “Gli dissi: ‘Ma bravo, non mi hai detto niente!’. E ha fatto bene, sennò sicuro mi presentavo a un appuntamento con una parrucca bionda, di spalle, fingendomi Maddalena”.

Se gli è “mai girata la testa” per una bella velina? Ha ammesso: “Per tutte. Pure con Edo il Velinone. È facile, almeno il pensiero è libero, poi resta lì. Solo Enzo, che è un grande poeta, poteva riuscire a trasportare fuori quel sentimento”.

Greggio vive ormai da 36 anni nel Principato di Monaco. Qui oggi gli capita di incontrare anche il campione di tennis Sinner (anche lui residente a Monte Carlo): “Certo. Anche Leclerc, ci si becca per forza. Jannik è un ragazzo simpaticissimo, di buoni sentimenti, giocoso”.

Ezio nella sua Monte Carlo

Ezio ritiene di essere stato fortunato in amore (“Da 1 a 10, dieci”) e di essere un buon fidanzato: “Meraviglioso. Pieno di attenzioni, allegro. Felice di far ridere la mia compagna, per me è una missione”.

Oggi però, dopo la fine della relazione con l’influencer colombiana Nataly Ospina - che ha circa 35 anni meno di lui - è single: “Assolutamente sì”.