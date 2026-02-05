Luca Argentero: ''Con Cristina Marino ogni sera quando i bambini finalmente dormono ci mettiamo sl divano e...''

L'attore ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni

Dal ruolo in tv al tempo in famiglia con i suoi bambini

Luca Argentero racconta la sua vita sul set e in famiglia in un'intervista Tv Sorrisi e Canzoni, che gli ha dedicato la copertina. Nel mondo del lavoro il 47enne è conosciuto per la sua puntualità. ''Mi chiamano il samurai'', ha spiegato. ''Non ammetto ritardi. Un attore che arriva tardi può compromettere settimane di preparazione'', ha sottolineato.

Luca Argentero ha parlato di lavoro e famiglia

Nella sua vita privata, nel ruolo di padre di Nina Speranza e Roberto Noè, avuti dalla moglie Cristina Marino, non è invece così severo: ''Non so se sono un bravo papà, ma ci metto tutto l'impegno di cui sono capace. Perché la paternità è un'esperienza che mi entusiasma e sono felice di essere riuscito a coronare questo sogno'', ha detto. ''Questa è un'età magica, che passa molto in fretta. Da genitore, cerco di fare in modo che il lavoro in questo momento non mi porti troppo lontano da loro per troppo tempo''.

Lua Argentero e Cristina Marino sono molto felici

A proposito di Cristina e della loro vita lontano da set e riflettori, l'attore ha rivelato: ''Con mia moglie Cristina siamo in quella fase in cui, dopo aver chiuso tutti i "faldoni" di una giornata eterna, quando cioè alle 10 di sera finalmente i bambini dormono, ci mettiamo sul divano esausti, ci abbracciamo, stiamo qualche minuto solo per noi a chiacchierare e poi ci guardiamo una serie tv scelta insieme''.