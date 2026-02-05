''E' un pò come se fosse il mio bambino'': Aurora Ramazzotti parla dei suo nuovo progetto professionale

La 29enne presenta il suo nuovo podcast in cui intervista i volti noti

Un progetto fortemente voluto dalla figlia di Eros e Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti è emozionata nel presentare il suo nuovo progetto. Si tratta di ''Questo non è un podcast'', un contenuto tutto suo che mescola diversi linguaggi e format e riflette lo spirito divertente ed esuberante di Aurora.

Aurora Ramazzotti ha lanciato il suo nuovo podcast

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker rivela al Corriere: ‘’E’ un progetto completamente mio, in cui sono libera e ci siamo presi il lusso di coccolare gli ospiti e fare un pò quello che vogliamo’’. L'idea è nata proprio dalla 29enne: ''Sono molto felice perché è come se fosse un mio bambino. L’ho studiato e creato apposta per far sentire i miei ospiti come se fossero a casa. Non è un’intervista tradizionale. Questo progetto è un qualcosa, che per la prima volta, sento davvero mio''.

La figlia di Eros e Michelle è orgogliosa del suo progetto

L'obiettivo è quello di trasmettere buon umore, Aurora non ha mai nascosto il suo desiderio di lavorare nel mondo dello spettacolo.