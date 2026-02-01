Festa vip a tema Grande Gatsby per i 50 anni di Brocchi: Nargi e Matri, Caracciolo e Vieri, chi c’era e i look

A Milano è andato in scena un evento a tema anni ’20 per il compleanno di Cristian Brocchi

L’ex calciatore ha compiuto 50 anni e ha chiamato a raccolta tanti amici

Presenti le ex veline Federica Nargi e Costanza Caracciolo con Matri e Vieri

Poi Stoppa e Moreira, Borriello e tanti altri: tutti ovviamente con look a tema

Super festa a Milano per i 50 anni dell’ex calciatore Cristian Brocchi.

A cantargli “tanti auguri” sono arrivati davvero numerosi, a partire da un nutrito gruppo di volti noti dello showbusiness.

Sulla locandina all’ingresso della festa nel capoluogo meneghino, il nome dato all’evento: “Broccolo’s Party”. Il tema scelto? Grande Gatsby, ovvero gli anni ’20 del secolo scorso.

Federica Nargi e Alessandro Matri al compleanno dell'amico Cristian Brocchi

Agli ospiti deve aver divertito molto scegliere il look per la serata. Riuscitissimi gli accostamenti delle ex veline Federica Nargi e Costanza Caracciolo, elegantissime e scicchissime, arrivate insieme ai rispettivi partner, ovvero gli ex calciatori – amici di Brocchi – Alessandro Matri e Christian Vieri. Per una sera le figlie (entrambe le coppie hanno due femminucce) sono rimaste a casa.

Non potevano mancare Bobo Vieri e la moglie Costanza Caracciolo

Nargi ha scelto un abito bustier scintillante con spacco vertiginoso e dettagli in piume. Matri un completo grigio gessato con coppola, richiamando un'eleganza vintage impeccabile per l’occasione.

Vieri invece in smoking classico con papillon, Caracciolo in uno scintillante abito nero in stile anni '20, completato da perle e ventaglio. Omaggio all'era del proibizionismo.

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira

Non è mancata neppure la coppia formata dall’inviato di “Striscia la Notizia” Edoardo Stoppa e sua moglie, la showgirl brasiliana Juliana Moreira.

Poi Cecilia Capriotti insieme al marito Gianluca Mobilia, che si sono giurati amore eterno lo scorso anno a Panarea.

Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia

Brocchi con Capriotti e Vieri

E ancora: la socialite milanese Simona Salvemini, l’ex gieffino Jonathan Kashanian, Max Valvano.

C'è anche Marco Borriello

Avvistato anche l’ex calciatore Marco Borriello, considerato da sempre uno dei bellissimi del calcio italiano e non solo, che tempo fa si è trasferito alle Baleari.

I festeggiamenti con Simona Salvemini

Grandi celebrazioni al momento dell’arrivo della torta. Brindisi, risate e divertimento.

Nargi balla con Brocchi

La serata non si è conclusa prima di un bello spuntino a base di cornetti caldi ripieni di crema al cioccolato.