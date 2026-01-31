Blanco posta foto completamente nudo in ospedale, fan preoccupati e mistero: cosa sappiamo

Il cantante 22enne venerdì 30 gennaio ha condiviso sul social una foto completamente senza veli

E’ nudo in quella che sembra una stanza d’ospedale, il corpo contratto in un urlo

La didascalia criptica ha portato molti a domandarsi il significato e il motivo del post

Blanco è tornato a far parlare di sé con un’immagine che ha immediatamente acceso discussioni e preoccupazioni tra i fan. Il cantante ha pubblicato venerdì 30 gennaio a sorpresa su Instagram uno scatto forte, spiazzante.

Nella foto l’artista appare completamente nudo, con le parti intime coperte da pixel. Il corpo – muscoloso e con grandi tatuaggi su tronco e braccia – è contratto in un urlo.

A rendere tutto ancora più carico di significato è l’ambiente: sembra chiaramente una stanza d’ospedale. Si intravede un letto, lenzuola scomposte, un altro letto accanto, un borsone poggiato dietro di lui e al polso un braccialetto bianco, tipico dei pazienti ricoverati. Dettagli che hanno subito fatto pensare a una condizione di salute.

La foto di Blanco, 22 anni, compleanno nudo in ospedale

La didascalia non chiarisce, anzi aumenta il mistero: “Più vado avanti più mi rendo conto che ho preso dai miei genitori”. Una frase enigmatica, senza riferimenti espliciti, che non risponde alle domande sul perché si trovi in ospedale né sul significato preciso dello scatto.

Già nei mesi scorsi Blanco aveva parlato di problemi di salute, arrivando a cancellare alcuni concerti a settembre. In quell’occasione aveva rassicurato tutti, spiegando che non si trattava di nulla di grave, senza però entrare nei dettagli. Questo precedente rende l’immagine ancora più carica di interrogativi.

Il post – che ha subito raggiunto oltre 160.000 like – arriva inoltre in un momento di ritorno musicale. Da poco è uscito il singolo “Anche a vent’anni si muore”, che segna un nuovo capitolo dopo l’album “Innamorato” del 2023. L’uso del corpo nudo, dello spazio ospedaliero e di un gesto così estremo sembra muoversi tra confessione personale e ricerca artistica.

I fan però restano in attesa di più chiare spiegazioni - e soprattutto di rassicurazioni - sul suo stato e sul senso profondo di questo messaggio.

CHI E' BLANCO

Blanco, nome d’arte di Riccardo Fabbriconi, è un cantautore italiano nato nel 2003. È diventato famoso per il suo stile diretto e viscerale che mescola pop, rap ed elementi cantautorali. Ha raggiunto un enorme successo vincendo il Festival di Sanremo 2022 insieme a Mahmood con “Brividi”. I suoi brani parlano spesso di fragilità, amore e inquietudine generazionale, temi che lo hanno reso una delle voci più riconoscibili della sua generazione.