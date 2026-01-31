''Credo di meritarmi un certo comportamento'': l’ex velina Thais Wiggers spiega com’è stata conquistata da un uomo che ha 25 anni più di lei

La bellissima brasiliana, che ha 40 anni, frequenta da mesi un connazionale che ha 25 anni più di lei

Ospite di Verissimo ha spiegato di essere stata conquistata anche con dei modi galanti, all’antica

“A me piace l’uomo all’antica, elegante. Io credo di meritarmi un certo comportamento degli uomini”, ha sottolineato

Thais Wiggers ha spiegato perché sta frequentando ormai da tempo un uomo che ha 25 anni più di lei.

La showgirl brasiliana, ex velina di “Striscia la Notizia” (lo è stata tra il 2005 e il 2008 insieme a Melissa Satta), a 40 anni sa cosa vuole. Pensa di meritarsi un uomo che la tratti in un “certo modo”. Che sia molto galante, all’antica. E’ così che è stata conquistata da un connazionale di circa 65 anni.

Thais Wiggers, 40 anni, parla per la prima volta della frequentazione con un uomo che ha 25 anni più di lei

Sebbene ritenga sia ancora presto per definirlo “compagno”, ospite di “Verissimo” sabato 31 gennaio, è apparsa molto appagata da questo rapporto. Ha commentato una paparazzata uscita alcuni mesi fa con quest’uomo su un settimanale di cronaca rosa.

“Mi hanno sorpreso quando mi hanno fotografato. Non ero molto contenta. Erano quattro mesi che uscivamo ed era un po’ presto per parlare. Non ero ancora pronta per annunciare una nuova relazione. Quattro mesi sono pochi. Adesso sono 6 o 7 e trovo che sia ancora un po’ presto per dire chissà che cosa o che si è trasformato in una relazione solida”, ha affermato.

Su quest’uomo ha detto: “Lui abita in Inghilterra. Ha i figli là che studiano là. E’ brasiliano”.

Il fatto che sia suo connazionale le piace: “E’ bello perché ci capiamo in tante lingue adesso. Culturalmente. Ed è una vicinanza culturale bella”.

Sulle critiche riguardo la differenza d’età ha continuato: “Ero dispiaciuta quando ci hanno fotografato e che hanno pubblicato le nostre foto. Sia perché per me era presto per parlare di relazione. E poi la foto che era uscita non rispecchiava assolutamente la realtà. Era uscita una foto male”.

La showgirl brasiliana ha spiegato di pensare di meritarsi di essere trattata "in un certo modo" da un uomo: le piace ricevere attenzioni, "all'antica"

Thais, che ha una figlia di quasi 18 anni, Julia, insieme al conduttore Teo Mammucari, ha sottolineato che chi le sta a fianco è molto giovanile. “La verità è che abbiamo una differenza d’età, sì – a parte che non è la prima volta perché anche col papà di mia figlia avevo già una differenza di 20 anni. La foto che era uscita non rispecchiava la verità perché nonostante la nostra differenza d’età lui è super giovanile, fa un sacco di sport, fa surf di tutti i tipi, dalla tavola al foil surf al wind surf, si sveglia presto, corre. Fa più sport di me”.

Nonostante questa sia “la differenza d’età più grande che abbia avuto”, il modo in cui viene trattata la fa stare bene: “A me piace l’uomo all’antica, elegante. Io credo di meritarmi un certo comportamento degli uomini. Mi piace che mi tratti bene, che mi tratti da regina, che accompagni la sedia al ristorante, mi appoggi il cappotto, mi versi l’acqua. Credo di meritarmi questo”.

“Anche io sono elegante e ho rispetto verso la persona. Per me è un modo che conquista tantissimo. A me conquista. Lui mi ha conquistato anche così”, ha proseguito.

Non esclude neanche, un giorno, le nozze: “Io cerco il mio per sempre. Non mi sono mai sposata, quindi perché no. E’ una bellissima cosa”.

Ma non le interessa diventare nuovamente mamma: “No, basta”. “Mia figlia ormai ha 17 anni e mi sono molto dedicata a lei. Oggi sarebbe uno stacco d’età troppo grande”.