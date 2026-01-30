''Sono un po’ rigida e fredda, ma è un’insicurezza'': Martina Colombari si commuove dalla Balivo

L’ex Miss Italia ha parlato della sua vita oggi e del percorso a Ballando con le Stelle

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, i suoi occhi sono stati bagnati dalla commozione

E’ felice di aver partecipato al talent di Rai1: “Mi ha dato la possibilità di far conoscere chi sono”

Martina Colombari si è commossa parlando del suo percorso a “Ballando con le Stelle”.

L’ex Miss Italia – che fu eletta reginetta di bellezza a soli 16 anni nel 1991 – ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona” ha spiegato che il suo percorso all’interno del talent di Rai1 le è piaciuto perché ha fatto uscire la sua parte più autentica.

“A Ballando sono riuscita ad essere me stessa. Evidentemente è arrivato nel momento giusto della mia vita. Ero più consapevole di quello che desideravo e credo che a Ballando sia venuto fuori. Mi è piaciuto perché mi ha dato la possibilità di far conoscere a voi a casa chi sono”.

Martina Colombari, 50 anni, si commuove a "La Volta Buona" parlando del suo percorso a Ballando e della maturità raggiunta oggi

Poi la 50enne ha parlato del suo carattere. Esternamente è talvolta trapelato un approccio che qualcuno può aver considerato freddo. Dietro però si cela un’insicurezza.

“Sì, sono un po’ rigida, un po’ fredda a volte, ma è un’insicurezza che mi porto dietro”, ha sottolineato.

Oggi sta bene: “Arrivo a 50 anni con una maturità che mi fa veramente vivere giorno per giorno con grande gratitudine la vita. Con un uomo che mi è affianco da 30 anni, con un figlio che adoro di 21”. Il riferimento è al marito Billy Costacurta, sposato nel 2006, e al figlio Achille.

L'ex Miss Italia si è classificata quinta a Ballando con le Stelle insieme all'insegnante Luca Favilla

“Poi penso che ognuno di noi abbia una sorta di missione da portare avanti nella vita. Tu hai la tua, io la mia”. “Nelle nostre confessioni a telecamere spente vengono fuori questi discorsi”, ha continuato rivolgendosi alla Balivo (che frequenta anche lontano dalla tv).

“Grazie perché mi avete fatta riscoprire”, ha chiosato.

Durante l’intervista Martina, in questi giorni al cinema con il film di Checco Zalone “Buen Camino”, in cui interpreta Linda, ha anche rivelato che tra pochi mesi farà un tratto del Cammino Di Santiago, in Spagna.

“Io partirò il 24 maggio. Però una settimana. Siamo sei o sette amici”, ha fatto sapere.