Rocio Munoz Morales e la fine con Raoul Bova: ''Hanno parlato troppo tutti. Andrea Iannone? Ha valori simili ai miei''

L'attrice spagnola si confessa in una lunga intervista a Vanity Fair

Rocio Munoz Morales per la prima volta dopo la separazione da Raoul Bova si lascia andare in una lunga intervista a cuore aperto. La 37enne a Vanity Fair dichiara: ‘’Hanno parlato troppo tutti’’. Nel lungo sfogo anche le parole su Andrea Iannone.

L’attrice spagnola racconta alcuni dettagli sulla vicenda dei messaggi audio di Raoul Bova alla modella Martina Cerretti. «Siamo stati una famiglia fino alla scorsa estate, fino al momento in cui il mondo mi è caduto addosso, stavamo insieme da 14 anni e, come ogni coppia, abbiamo avuto discese e salite. Ma niente poteva farmi immaginare quello che sarebbe accaduto». Rocio ha scoperto il tradimento dai social, quando è scoppiato l’affaire ‘occhi spaccanti’: «Mi sembrava impossibile. In quei giorni ero in Puglia con le mie ragazze (le figlie Luna, 10 anni, e Alma, 7). Non ho mai avuto rabbia nei suoi confronti, neanche all’inizio. Ero delusa oltre ogni aggettivo, perennemente incredula, eppure, e può suonare strano, non ce l’ho fatta ad arrabbiarmi. Dal minuto zero ho capito che il mio unico compito era proteggere le figlie, e ho concentrato lì tutte le forze». Cosa sarebbe successo se l'ex compagno le avesse 'anticipato' il tradimento? «L'avrei stimato di più» confessa la 37enne.

I due attori sono stati legati per 14 anni

Ecco come si è comportata con le figlie: «Io non ho raccontato tutto. Luna e Alma sono state brave a non pretendere troppe spiegazioni, ad adattarsi mentre facevo le moltiplicazioni: ho moltiplicato la mia presenza, il tempo insieme, gli abbracci, le risate, i balli. E infatti la mia più grande vittoria è che sono serene». L’attrice si è rifugiata nella fede e nella scrittura e non ha perso la fiducia nell’amore: «Non sono spaventata di dover rinascere, sono serena, giovane e, nonostante le ferite, credo ancora nell’amore».

Recentemente è stata paparazzata con Andrea Iannone, fresco di chiusura della relazione co Elodie: «Ci conosciamo da pochissimo, ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei. Davvero di più non posso aggiungere perché, ribadisco, ci conosciamo da pochissimo».