Roberta Morise festeggia il terzo complimese del secondo figlio Geremia: cioccolato e sorrisi, foto

La conduttrice 39enne ha accolto al mondo il secondogenito il 3 novembre del 2025

Oggi il bambino compie 3 mesi e lei ha voluto celebrarlo con alcune foto e un dolce al cioccolato

Roberta Morise ha voluto celebrare il terzo complimese del figlio Geremia.

La conduttrice 39enne è diventata mamma per la seconda volta lo scorso novembre. Oggi, 3 febbraio, ha deciso di festeggiare la ricorrenza con qualche foto insieme al secondogenito e anche una torta al cioccolato.

Condividendo gli scatti su Instagram, la mora ha scritto: “Tre mesi della mia più piccola grande dolcezza”.

Nelle immagini ha un look casual e confortevole, d’altronde è in casa insieme ai suoi bambini. Indossa una felpa rosa chiaro e pantaloni abbinati.

Roberta sorride felice con Geremia in braccio

Tra le braccia ha Geremia, accanto il dolce al cioccolato con sopra scritto “3” e una candelina simbolica. Sorride guardando il suo “angioletto”. Appare davvero appagata e felice.

Geremia è nato a solo un anno e cinque mesi di distanza dal fratello maggiore Gianmaria, con cui condivide l’iniziale del nome. E’ frutto dell’amore tra Roberta e lo chef pluristellato Enrico Bartolini, suo marito dall’agosto del 2024.

Poche settimane dopo il parto in collegamento da Milano, dove vive, con “La Volta Buona”, la Morise aveva raccontato che l’arrivo del secondo figlio, come capita spesso, ha cambiato gli equilibri.

Geremia infatti ha inizialmente mostrato un po’ di gelosia nei confronti del nuovo arrivato: “Non è ancora molto felice. E’ molto gelosetto per il momento”. “Diciamo che Gianmaria essendo piccolino è sempre stato al centro dell’attenzione, continua ad esserlo però le attenzioni di mamma adesso sono divise, un po’ all’uno e un po’ all’altro. Lui giustamente questa cosa ancora deve capirla”, aveva aggiunto.