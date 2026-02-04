''Sembra un negozio di abbigliamento'': Belen mostra la sua nuova enorme cabina armadio

La showgirl, 41 anni, ha condiviso con i follower social la sua felicità

Ha mostrato quella che sembra essere la grande cabina armadio della sua nuova casa di Milano

E’ tutto perfettamente in ordine grazie all’aiuto di alcune professioniste dell’organizzazione

Belen Rodriguez ha mostrato felicissima la sua nuova, enorme cabina armadio completamente in ordine.

La showgirl, 41 anni, ha voluto mostrare ai suoi follower social come grazie all’aiuto di professioniste sia riuscita ad ottenere quello che voleva: tutti i suoi vestiti e accessori organizzati alla perfezione.

Belen mostra la sua "nuova" enorme cabina armadio a Milano

Martedì 3 febbraio la mora argentina ha pubblicato nelle Stories alcuni video in cui mostra quella che sembra essere la cabina armadio, o meglio una vera e propria stanza con tanto di ampia portafinestra, dedicata ai suoi capi d’abbigliamento nella nuova casa di Milano (non lo dice chiaramente: ma sembra questo sia l’appartamento in cui si è da poco trasferita in zona Brera).

“Allora sono felicissima perché finalmente ho un armadio grande”, ha esordito nella clip.

“Sono venute ad aiutarmi l'Armadio di Grace e sono state veramente stupende”, ha aggiunto.

Quindi con il telefono ha mostrato una panoramica della stanza, poi alcuni dettagli: “Vi faccio vedere le magliette. Eccole qua. Sembra veramente un negozio di abbigliamento”.

Nel video Belen compare brevemente nel riflesso di un vetro, in pigiama

“Poi, che vi faccio vedere? Vi faccio vedere… qua ci sono le cose di danza, che uso poco. Qua ci sono tutti i vestiti metallici. Qua ci sono tutti i miei vestiti”, ha proseguito.

Le scarpe

Ad un certo punto compare anche lei – in pigiama – nel riflesso di un vetro.

L'intimo ordinato per colore

“Vi faccio vedere subito una cosa meravigliosa, l'intimo. Guardate com'è ordinato, è una cosa pazzesca veramente quello che fanno, a me hanno salvato la vita”.

E ancora, camicie, pullover: “Tutti messi perfettamente”. “Quindi sono felicissima di quello che hanno fatto queste ragazze. Vi faccio vedere le giacche. E’ tutto in perfetto ordine”.