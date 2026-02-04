Elodie e Franceska Nuredini pronte alla convivenza: ''Hanno messo su casa insieme''

La cantante 35enne si è lasciata alle spalle la relazione con Andrea Iannone

Adesso è legata alla ballerina con cui è volata in Thailandia a Natale

Elodie sarebbe già pronta alla convivenza a Milano. La cantante 35enne dopo le vacanze di inizio anno in Thailandia è tornata in Italia e accanto a lei c'è sempre Franceska Nuredini, la ballerina con cui divide il palco durante i suoi live. Nessun commento sulla fine della relazione con Andrea Iannone.

Elodie tra le notizie in cover sul settimanale Chi

A dare lo scoop è stato il settimanale Chi, secondo cui Elodie e la ballerina avrebbero iniziato a vivere insieme nella casa della cantante a Milano. Le due sono state paparazzate mentre passeggiavano per le vie milanesi a braccetto, dopo aver fatto degli acquisti. Si sono anche fermate con i fan per alcuni selfie, sintomo del fatto che il loro rapporto è vissuto alla luce del sole ed è caratterizzato da una forte complicità.

Elodie e Francesca Nuredini

Poi le due – stando a quanto ha riportato la rivista – avrebbero pranzato insieme prima di tornare a casa. Come sottolinea Chi, questa non è altro che una routine normale che però conferma il profondo rapporto esistente tra Elodie e Franceska. Dopo il Capodanno in Thailandia con le amiche il gossip su di loro è esploso, complice un avvistamento mentre si scambiavano un bacio dentro un locale.