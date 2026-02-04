''Il nuovo cucciolo è più impegnativo dei miei figli'': Katia Pedrotti parla del cane che hanno appena preso

Veronica Langella
4 Febbraio 2026
  • L'ex gieffina racconta le prime settimane con il nuovo arrivato
  • Katia e Ascanio sono pazzi del loro cagnolino Anacleto


Katia Pedrotti parla del nuovo arrivato nella casa dove vive con Ascanio Pacelli e i loro due figli Matilda e Tancredi. Si tratta di Anacleto, un cucciolo di bassotto a pelo ruvido. La 47enne è pazza del suo cagnolino, ma rivela che è molto impegnativo.

Katia Pedrotti parla del nuovo cucciolo

''Molte di voi mi chiedono informazioni perché vorrebbero prendere un cucciolo, ma sono spaventate. Si, è un bell’impegno, sono tre settimane che mi sveglio alle 5.40 perchè Anacleto dorme tutta la notte fino alle 5.36.  Bravo con la pipì, ma non con la cacchina, lo devo rincorrere con le traversine. E’ un bellissimo mondo, ma è un grande impegno, quasi più impegnativo, per quanto mi riguarda, dei miei figli''. Nonostante l'impegno Katia, Ascanio e i loro due figli sono innamorati pazzi di Anacleto.

