''La farfalla si è un po’ allargata con le gravidanze'': Belen in diretta tv parla del suo famoso tatuaggio, Fazio colto di sorpresa

La showgirl argentina è stata ospite di Che Tempo Che Fa domenica 1 febbraio

Qui ha parlato del suo ritorno al Festival di Sanremo quest’anno

Ha ricordato le passate edizioni a cui ha preso parte, inclusa quella “della farfalla”

Ha detto che il famoso tatuaggio “si è allargato con le gravidanze”

Belen Rodriguez ha detto che dopo le sue gravidanze la “farfalla si è un po’ allargata”.

Il riferimento è al tatuaggio che ha sull’inguine - che riproduce la forma dell'insetto - e che fece molto parlare ormai diversi anni fa quando scese le scale del Festival di Sanremo mostrandolo in diretta tv a milioni di telespettatori.

La showgirl, 41 anni, è stata ospite di “Che Tempo Che Fa” domenica 1 febbraio. Qui ha parlato anche del suo ritorno all’Ariston durante la prossima edizione della kermesse con un ruolo speciale – di cui però ancora non si sa molto (dovrebbe far parte dell’esibizione di Samurai Jay).

Belen ha detto a "Che Tempo Che Fa" che con le gravidanze "la farfalla si è un po' allargata"

Ha quindi ripercorso le sue passate partecipazioni al Festival. Lo ha co-condotto nel 2011 con Elisabetta Canalis e Gianni Morandi.

Poi nel 2012 ci fu la famosa discesa dalla scalinata che, attraverso un grande spacco sull’abito, mise in mostra quel famoso tatuaggio a forma di farfalla: “Il terzo (Festival, ndr) è stato quello della farfalla. Questo quarto non so cosa mi inventerò, però…”.

Belen mentre scende le scale dell'Ariston e mostra il famoso tatuaggio a forma di farfalla sull'inguine

Sulla possibilità di “ripetere” proprio la scenetta della farfalla, ha affermato: “Si è un po’ allargata la farfalla con le gravidanze”.

Nel frattempo infatti l’argentina è diventata mamma di Santiago, che oggi ha 12 anni, e di Luna Marì, che ne ha 4.

Fabio Fazio è apparso un po’ imbarazzato e ha cercato di sviare il discorso. Belen ha quindi spiegato meglio: “E’ un tatuaggio, no? E’ vero che con le gravidanze si allargava, poi tornava nella sua forma originale. Ho una pelle molto bella”.

“Perché è piena di collagene, elastica, quindi ritornava. Diventava falena, e poi tornava farfalla”, ha continuato.

Durante l’intervista ha anche rivelato di non aver ancora preso la cittadinanza italiana nonostante viva nel Bel Paese da almeno due decenni.

“Ancora non mi hanno dato il passaporto italiano, dopo 20 anni e dopo essere stata sposata”, ha fatto sapere.

“E’ che io chiedevo il divorzio prima, dei cinque anni. E quindi manco furba…”, ha poi spiegato con un pizzico di ironia.