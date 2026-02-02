Massimiliano Rosolino e Natalia Titova festeggiano felici i 13 anni della secondogenita Vittoria: foto

L’ex nuotatore e la ballerina posano per uno scatto insieme alle loro due figlie

L’occasione è stato il compleanno della più piccola, Vittoria Sidney

“Come volevi tu: più di dieci giorni di festa”, ha scritto il 47enne partenopeo

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova hanno festeggiato in grande i 13 anni della figlia Vittoria.

I due sono apparsi felici e sorridenti accanto alle loro bambine in occasione del compleanno della più piccola.

Condividendo alcune immagini delle celebrazioni, che sembrano essere durate parecchio, l’ex nuotatore e volto di “Ballando con le Stelle” ha scritto su Instagram: “Ancora auguri, amore mio. Come volevi tu: più di dieci giorni di festa, con tutta la famiglia, gli amici di scuola e quelli speciali del nuoto”.

Massimiliano Rosolino, 47 anni, e Natalia Titova, 51, insieme alle figlie Sofia Nicole, 14 anni, e Vittoria Sidney, 13, in occasione del compleanno della più piccola

“Vederti così felice è il regalo più grande che tu possa farci”, ha aggiunto.

Rosolino, 47 anni, e Titova, 51, oltre a Vittoria (nome completo: Vittoria Sidney), hanno anche Sofia Nicole, che ha 14 anni.

Qualche tempo fa era stata la ballerina russa a raccontare che le ragazze, oggi adolescenti, avevano intrapreso la strada del nuoto.

“Sofia e Vittoria hanno scelto la strada di papà. Sono felici di nuotare e sono anche molto brave. Per Vittoria, oltretutto, il nuoto è ancora un gioco e, prenderlo in questo modo, le permette di ottenere ottimi risultati senza troppo impegno mentale”, aveva detto.

Massimiliano durante i festeggiamenti per la secondogenita

“Quindi, chissà, magari un giorno arriverà a Ballando in veste di campionessa di nuoto e magari conoscerà un ballerino russo...”, aveva poi scherzato parlando con Fanpage.

Massimiliano e Natalia si sono conosciuti nel 2006 proprio grazie a Ballando con le Stelle.

Durante la terza edizione del talent condotto da Milly Carlucci su Rai1 hanno passato molto tempo insieme – lui era concorrente, lei la sua insegnante – ed è nato l’amore.

Quest’anno festeggeranno ben 20 anni insieme, anche se non si sono mai sposati.

Massimiliano in una intervista rilasciata a Nuovo anni fa aveva detto sulla questione fiori d’arancio: “Le nozze sono una cosa che fanno gli altri, noi ci inventeremo qualcosa di diverso”.