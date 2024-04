''Rimpiango un po' di non aver avuto un altro figlio, ma sposerò Fabrizio'': Vittoria Puccini si confessa a cuore aperto e rivela che andrà a nozze

L’attrice parla anche di Elena, avuta da Alessandro Preziosi, quasi maggiorenne

La 42enne e Lucci, direttore della fotografia 62enne, stanno insieme da circa dieci anni

Vittoria Puccini desidera il matrimonio. A Vanity Fair l’attrice lo confessa a cuore aperto e rivela che andrà a nozze con Fabrizio Lucci, a cui è legata da circa dieci anni. “Rimpiango un po' di non aver avuto un altro figlio, ma sposerò Fabrizio”, confida.

La 42enne e il 62enne sono anime affini. “Ci siamo conosciuti da adulti. Stiamo insieme da una decina d’anni, non sono brava a misurare il tempo. In realtà il nostro è un amore giovane: entrambi viaggiamo tanto per lavoro e quando ci rivediamo le emozioni sono quelle di due ragazzini. C’è sempre qualcosa da scoprire l’uno dell’altro, non cediamo alla routine”, racconta Vittoria. Lui è il più romantico: “Di pregi ne ha tanti. Il maggiore è che mi aiuta a dare il giusto valore alle cose, a ridimensionare le situazioni. Sono uno Scorpione, ansiosa e un po’ negativa: su dieci critiche, nove belle e una brutta, io ricordo la brutta. Invece per lui il bicchiere è sempre mezzo pieno”.

La Puccini sa cosa non perdonerebbe al compagno: “Non lo so. Forse il tradimento. Dico forse. Semmai dovesse capitare, saprò darle una risposta. Bisogna vivere le cose, contestualizzarle, per capirle. Di sicuro non riesco a immaginarmi senza Fabrizio, allontanarci mi spaventa da morire”. Lei una volta in passato ha tradito: “Sono stata malissimo. Ho pensato: che caz*ata ho fatto. E non la rifarei”.

Con Lucci Vittoria andrà all’altare: “Ci sposeremo. Dobbiamo trovare la data”. Mamma di Elena, che il 16 maggio compirà 18 anni, la sua unica figlia avuta dall'ex Alessandro Preziosi, ha accarezzato il pensiero di un altro bebè: “Sì, l’ho accarezzato. Però, forse mi sembrava troppo dopo i tanti cambiamenti che avevo già dovuto attraversare. Poi il tempo è passato. Potrebbe essere un po’ un rimpianto: se tornassi indietro, lancerei il cuore oltre l’ostacolo e asseconderei il desiderio che abbiamo avuto. Sia chiaro, non è un’ombra nel rapporto con Fabrizio”.

Sulla figlia, quando le si domanda come viva il pensiero che la ragazza abbia accesso a una serie di gossip riguardanti lei e l’ex Preziosi, la Puccini dice: “Non abbiamo affrontato in modo diretto questo argomento. Però, entrambi comunichiamo tanto con nostra figlia, l’abbiamo sempre fatto, anche quando ci siamo lasciati non le abbiamo nascosto o censurato nulla. Lei ci respira, ci conosce bene per come siamo dentro casa: non ha motivo di credere ad altre ‘fonti’. A me è rimasta un po’ la paura dei processi mediatici. Non voglio che la mia vita sia di nuovo argomento di conversazione a una cena o a una festa”.

E ancora: “Ricordo bene la sensazione della domenica pomeriggio: io e Alessandro ci stavamo separando, accendevo la tv e la nostra storia teneva banco ovunque. Sembrava di stare dentro a una puntata di Black Mirror. Al dolore privato si aggiungeva la rabbia: ma che ne sanno? Cosa dicono? Perché lo dicono? E’ stato difficile tacere mentre tutti parlavano e non mi riconoscevo nelle parole che usavano per descrivermi. Ma è stato necessario: qualunque smentita avrebbe amplificato l’effetto”. All’epoca si parò dei presunti tradimenti di lui, il clamore mediatico fu immenso.