''Il vaso di Pandoro, ascesa e caduta dei Ferragnez'': Selvaggia Lucarelli annuncia l'uscita del suo nuovo libro

“Comunque non è vero che in copertina c’è solo lei. Se cercate bene c’è anche lui…”, svela

Selvaggia Lucarelli sul social annuncia l’uscita del suo nuovo libro, edito da Paperfirst. Tutti potranno leggerlo tra un mese, quando arriverà sul mercato. L’opera si intitola “Il vaso di Pandoro, ascesa e caduta dei Ferragnez”. La 49enne, la prima che ha parlato del ‘caso Balocco’, scoperchiando quel vaso di Pandora, racconta tutto del periodo più nero di Fedez e Chiara Ferragni, quello che ha portato la 36enne a essere indagata per truffa aggravata e ha affondato definitivamente il matrimonio col rapper.

“Per evitare di fare la fine dei Ferragnez bisognerebbe cominciare a chiedersi: ma non è che è stato tutto troppo facile?”, scrive la Lucarelli. La copertina del libro raffigura l’imprenditrice digitale di spalle avvolta nella stessa stola indossata a Sanremo 2023, quella con su scritto: “Pensati libera”. Ora è tutto diverso. Selvaggia chiarisce: “Comunque non è vero che in copertina c’è solo lei. Se cercate bene c’è anche lui. Ma dovete conoscere il suo soprannome (quello che gli ho dato io) che tra l’altro fu profetico”. Federico Lucia dovrebbe essere la piccola falena disegnata vicino all’influencer.

Selvaggia in una puntata del suo podcast Il Sottosopra, uscita dopo il bacio tra il 34enne e Rosa Chemical, quello che portò a una delle prime bufere tra lui e Chiara, paragonò l’artista, infatti, a una falena: "Come le falene, lui è ombroso, diffidente, con la cameretta dei giochi in cui chiudersi nel suo mondo rabbioso e infantile. E’ uno a cui piace il buio ma ha sempre bisogno di una fonte luminosa per orientare la bussola del suo successo. Come alle falene gli servono la luce della luna e del sole che tramonta, e quello sarebbe sano, solo che non capisce che il sole a un certo punto tramonta e bisogna saper scomparire e allora vuole anche la luce delle lampadine e di tutto ciò che brilla”, sottolineò.

La Lucarelli, in questo momento in viaggio tra India e Nepal, rimane attivissima sul suo profilo. A chi le domanda se sia riuscita a vedere l’intervista di Fedez a Belve, fa sapere: “Ragazzi, sono in viaggio, non vedrò intervista, mi sono bastate le clip. Scopa*e, il sesso, ‘non sapevo’, ‘io con la mia fondazione invece sono bravo’. E’ colpa di Damato. Tutto molto volgare e triste. Venendo ai fatti, nel mio libro troverete una ricostruzione MOLTO diversa di tutto. Ripeto, molto diversa”. Fedez rimane al centro del mirino, perennemente.