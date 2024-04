Il rapper ha smentito a gran voce le 'corna' a Chiara, tirando in ballo, però, la donna di cui hanno vociferato i media

Non ha fatto nomi, Francesca Fagnani ha provato a stopparlo, ma lui ha voluto dire la sua

Fedez a Belve ha smentito a gran voce le presunte scappatelle che Chiara Ferragni avrebbe scoperto e avrebbero portato alla fine del loro matrimonio, quelle di cui negli ultimi tempi hanno parlato i media. Lui non ha messo ‘le corna’ alla 36enne. Parlando di tradimenti in tv, il 34enne ha tirato in ballo, senza fare nomi, una donna. “Questa ragazza è stata trascinata in un cumulo di mer*a!”, ha tuonato, gridando all’innocenza della malcapitata. Per tutti suoi social si sarebbe riferito a una famosa showgirl, tirata in ballo come suo possibile flirt: Paola Di Benedetto.

''Questa ragazza è stata trascinata in un cumulo di m...'': Fedez si riferiva a questa famosa showgirl parlando di tradimenti a 'Belve'?

Federico Lucia è stato perentorio quando Francesca Fagnani ha provato a chiedergli dei sussurrati tradimenti a Chiara. “A me fa ridere perché finché ero sposato ero gay, e mia moglie una copertura. Poi mi mollo e mi piace la fi*a così di punto in bianco”, ha sottolineato il rapper. “Se io fossi gay, lo direi. Non ho mai avuto nemmeno un'esperienza omosessuale. Di questa questione dei tradimenti, mi dispiace che adesso sia partito il toto-nomi”, ha aggiunto.

“A me stupisce la leggerezza con la quale la stampa italiana tratta l’argomento. Adesso si vocifera che io sia stato con una ragazza famosa, che fa un lavoro… Esposta al pubblico. Mi stupisce la leggerezza con cui si dà della sfasciafamiglie a una ragazza, facendole anche danno, senza alcuna prova. Dov’è la verifica?”, ha continuato l’artista. E ancora: “A me spiace che vengono messe in mezzo altre persone che possono subire un danno anche psicologico. Questa ragazza è stata trascinata in un cumulo di mer*a senza prove né verifiche”.

Non ha fatto nomi, Francesca Fagnani ha provato a stopparlo, ma lui ha voluto dire la sua. Per il popolo del web non ci sarebbero dubbi, la donna citata dal rapper 34enne sarebbe Paola Di Benedetto

La giornalista ha provato a stopparlo: “Io non ho citato nessuna ragazza in questa intervista. Si rende conto che sta accendendo la curiosità in tutti continuando a parlare?”. Fedez però ha precisato: “E’ su tutti giornali. Mi dispiace per questa persona perché oltre a non essere vero, sta subendo un attacco che non è giusto”.

I social sono esplosi. Come riporta Il Corriere dello Sport, per tutti l’indiziata numero uno, la donna di cui Fedez non ha fatto il nome, sarebbe Paola Di Benedetto. “E’una speaker, una modella e un'influencer. Sia lei sia Fedez hanno smentito il rumor secondo il quale avrebbero avuto una storia e, anzi, lei è stata costretta a difendersi minacciando le vie legali. Vicentina, 29 anni, è nota anche per i suoi amori come il cantante Federico Rossi, il rapper Rkomi e il calciatore Bellanova. Sui giornali si è parlato molto della presunta frequentazione tra Fedez e Paola ed è per questo che ieri, sui social, il suo nome è andato in tendenza. In molti hanno capito chiaramente: ‘Fedez parlava di lei’”, scrive il quotidiano sportivo.