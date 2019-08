"Un Posto al Sole" tratta sempre temi di grande attualità e nelle ultime puntate gli autori della longeva soap opera di Raitre hanno deciso di introdurre un nuovo personaggio: Carla Parisi, interpretata da Vittoria Schisano. L'attrice 35enne veste il ruolo del papà di Alex e Mia (Maria Maurigi e Ludovica Nasti, già vista ne 'L'amica geniale') che ha scelto di diventare donna.

Un ruolo importante per Vittoria Schisano che nel 2011 ha iniziato un lungo percorso per cambiare sesso e dire addio a Giuseppe, attore conosciuto per aver recitato in fiction come "Mio figlio" al fianco di Lando Buzzanca. Il suo personaggio in "Un Posto al Sole" è riuscito a commuovere gran parte del pubblico già alle sue prime apparizioni. Molti spettatori apprezzano la scelta degli autori di affrontare questo tipo di realtà. Alcuni invece storcono il naso: "Un po' surreale come situazione", si legge tra i commenti social. E c'è anche chi minaccia di non guardare più il programma con i figli.

Ma le polemiche vengono smorzate da quanti invece comprendono il significato di questa scelta. "Upas" è sempre un passo avanti. In 23 anni di messa in onda la soap ha sempre affrontato argomenti di attualità anche spinosi. Ora i suoi fan e sostenitori non stanno nella pelle e vogliono scoprire come si evolverà la storia di Carla, ovvero Vittoria, all'interno di Palazzo Palladini.













Scritto da: Francesca Romana Domenici il 9/8/2019.