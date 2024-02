''Non ho fatto le scarpe a Ilary'': Vladimir Luxuria parla in tv dopo l'annuncio che condurrà lei la prossima Isola dei Famosi

La 58enne è felicissima, la Blasi nell’edizione 2022 del reality era stata ‘profetica’

Vladimir Luxuria è al colmo della gioia. Ospite a Pomeriggio 5 di Myrta Merlino, parla in tv dopo l’annuncio di Pier Silvio Berlusconi: condurrà lei la prossima Isola dei Famosi, in arrivo a primavera inoltrata sulla rete ammiraglia del Biscione. La 58enne sottolinea: “Non ho fatto le scarpe a Ilary”. La Blasi, stando alle parole dell’amministratore delegato di Mediaset, prenderà il timone in estate di Battiti Live, che si sposterà da Italia 1 a Canale 5.

Ilary nell’edizione 2022 del reality dei naufraghi era stata profetica. “Da opinionista alla conduzione è un attimo, io lo so bene”, aveva detto a Luxuria, in studio con lei proprio come opinionista. La battuta era bonariamente rivolta ad Alfonso Signorini, che aveva preso il posto della 42enne al GF Vip. Anche lui era stato la sua spalla nel programma tv. La storia si ripete: l’ex Letterina è quasi un ‘talismano’ per chi le sta accanto in televisione. A Pomeriggio 5 mostrano la famosa clip e ci scherzano su.

Vladi ironizza. “Ho condotto una vita molto intensa e una volta ho condotto anche un trattore! - dice - Sono molto felice e non mi sembra ancora vero! Non lo avrei mai detto. L’ho sperato, ma è un sogno che si avvera. Ho fatto due provini e l’ok definitivo c’è stato ieri, prima non potevo dirlo”.

Luxuria aggiunge: “Ovviamente trabocco di felicità, sono molto contenta. Non ho fatto le scarpe a nessuna anche perché non mi entrano le scarpe di Ilary!". Poi precisa: "Io non decido il cast!”. Gli altri ospiti della Merlino le fanno i complimenti. “Porterà tantissimo a livello di linguaggio”, sottolineano. E ancora: “Lei ha già fatto l’Isola quindi conosce la fame". Vorrebbero che la neo presentatrice si scoprisse un po’ su chi volerà in Honduras. Finora i nomi che sono circolati sono quelli di Elisa Di Francisca, Rossella Erra, Joe Bastianich e Alan Friedman. Vladimir però non dà indicazioni. E’ troppo presto per parlarne.