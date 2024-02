''Voglio ricordarmi il primo allenamento post partum'': Miriam Leone mostra la sua prima sessione di fitness da mamma, il seno è esplosivo

L’attrice ed ex Miss Italia a oltre un mese dal parto è tornata a fare attività fisica

Ha condiviso uno scatto dell’evento e una saggia riflessione con i suoi follower

Miriam Leone a poco più di un mese dal parto è tornata ad allenarsi per la prima volta.

L’attrice 38enne, che ha dato alla luce il primogenito Orlando alla fine dello scorso anno, ha voluto condividere le sue emozioni in questo importante momento.

L’ex Miss Italia (ha vinto il concorso nel 2008) pensa che sia fondamentale riprendere con calma a fare attività fisica e a dare attenzioni al proprio corpo. Lo consiglia a tutte le neo mamme.

Pubblicando lo scatto, in cui appare nel salotto della sua casa milanese con una palla da pilates, e in cui si vede quanto la gravidanza le abbia reso le forme del seno abbondantissime, Miriam ha scritto su Instagram: “Questo selfie per ricordarmi del primo allenamento post partum”.

“Tornare ad allenarsi dopo il parto non è immediato nè semplice… ci vuole tempo per riabituarsi ad un cuore solo (dopo nove mesi in cui ne hai contenuti due!) che batte dentro di te (e uno fuori)…”, ha spiegato.

“Ci vuole tempo per risentire il tuo corpo solo tuo, ci vuole tempo e pazienza affinché i movimenti corrispondano a come te li sei immaginati, ci vuole tempo… ma anche un piccolo passo, un piccolissimo movimento ci riporta dentro il nostro corpo con il piacere (e la fatica) di risentirlo nostro”, ha aggiunto.

“Non dimenticare di amare anche te stessa”, ha concluso.

Miriam, che ha avuto il piccolo insieme al marito Paolo Carullo, che ha sposato nel 2021 e con cui vive a Milano, aveva annunciato a pochi giorni dalla fine del 2023 il lieto evento.

Sempre sul social aveva fatto sapere: “Il 29 Dicembre è nato il nostro bambino… Orlando Leone Carullo… Amore infinito… grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia, al Dott. Bulfoni, Stefania Del Duca e tutta la squadra delle ostetriche, al dottor Ciralli e tutto il personale meraviglioso dell’Humanitas… siamo felicissimi”.