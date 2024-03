Volti ''oscurati'' dei figli di Fedez e Chiara Ferragni, spunta una nuova ipotesi: ‘La Stampa’ spiega cosa sarebbe successo

Per il quotidiano torinese ci sarebbe stata una diffida da parte del rapper

L’influencer 36enne, contraria alla novità, per ora si sarebbe adeguata

Ecco quali sarebbero state le motivazioni del cantante

Fedez e Chiara Ferragni non mostrano più il viso dei propri figli sul social. Questo è ormai assodato.

Da un paio di giorni entrambi hanno smesso di pubblicare immagini - foto o video – in cui i lineamenti di Leone, 6 anni compiuti da poco, e Vittoria, 2, sono visibili. Solo scatti di spalle o volti coperti con scritte.

Adesso spunta una nuova ipotesi sulle motivazioni di questa novità, da tanti inaspettata. E non sono molto rassicuranti per chi sperava in una reunion della coppia, che da settimane è in crisi e vive ormai in due case diverse.

Chiara Ferragni, 36 anni, sarebbe stata diffidata e quindi avrebbe smesso di pubblicare i lineamenti dei figli sui social

E’ l’autorevole quotidiano ‘La Stampa’ a raccontare che sarebbe partita una diffida da parte del rapper nei confronti della moglie.

Il 36enne, che ha lasciato l’attico da milioni di euro di CityLife, dove Chiara è rimasta a vivere con i due bambini, non vorrebbe, secondo questa interpretazione, che i piccoli potessero essere in qualche modo usati dall’ormai ex per strategie mediatiche.

“Fedez avrebbe diffidato Ferragni chiedendo di non mostrare più i volti dei figli né sui social né con qualsiasi altro mezzo di comunicazione pubblica”, scrive il quotidiano torinese.

Il nuovo corso dei Ferragnez: i figli si pubblicano sui social non rendendo visibili i volti

Il motivo? “Per tutelarli. Perché in questa fase così delicata – che a questo punto sembra essere molto più critica di quanto Ferragni abbia dato a vedere da Fazio – i figli Leone e Vittoria possono essere strumentalizzati. Con strategie che possono premiare una parte a discapito dell’altra. Usati per fare engagement”, continua l’articolo.

Chiara e Fedez, 34 anni, ai tempi del loro amore

‘La Stampa’ sostiene che alcune fonti avrebbero riferito che Chiara, 36 anni, non sarebbe affatto contenta né d’accordo con il nuovo corso. Si è però adeguata visto che ormai anche nelle sue Stories i volti di Leone e Vittoria non sono più visibili.

“Siccome la situazione non è tranquilla, la fonte spiega che Fedez non ci sta e starebbe cercando, come può, di proteggerli. Nonostante lei sarebbe ‘fortemente contraria’, come riporta la stessa fonte”, sottolinea l’articolo.