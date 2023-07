La 36enne e il marito volano a Istambul, in Turchia, con le loro figlie

La showgirl e il 30enne si concedono ancora una volta un super viaggio

Wanda Nara e Mauro Icardi volano a Istambul, in Turchia. Tornano in Europa dall'Argentina col costosissimo jet privato extra lusso. Con la coppia ci sono le due figlie della coppia, Francesca, 8 anni e mezzo, e Isabella, 7 anni e 9 mesi. La showgirl 36enne e il calciatore 30enne si concedono ancora una volta un super viaggio.

Wanda Nara e Mauro Icardi tornano in Europa dall'Argentina col costosissimo jet privato extra lusso

Mancano all’appello i tre figli maschi che Wanda ha avuto dal suo primo consorte, Maxi Lopez. Valentino Gastón, 14 anni e mezzo, Constantino, 13 il 18 dicembre prossimo, e Benedicto, 11 e 5 mesi, è probabile stiano col papà. Maurito sorride insieme alla showgirl. Con loro c’è anche il cagnolino, Gala, rinchiuso nel trasportino firmato Louis Vuitton.

Icardi la prossima stagione giocherà con la maglia del Galatasaray. Wanda, con cui la crisi pare definitivamente alle spalle, starà con lui in Turchia. Si sposterà spesso, facendo la spola con l’Argentina, per seguire i suoi progetti di lavoro, sia in tv, sia quelli imprenditoriali. L’ex opinionista del GF Vip fa sapere via social di stare bene. Smentisce a gran voce i rumor sulla sua presunta leucemia.

Il calciatore giocherà in Turchia con la maglia del Galatasaray

Un conduttore argentino ha annunciato che Wanda si dovrebbe curare a Milano, da qui la scelta della famiglia di stare a Istambul, lontana solo due ore di volo dal capoluogo lombardo, ma lei non ci sta. “E’ tutto falso”, replica perentoria. “Non mi curerò in nessun paese. Accompagno Mauro. Sono state dette molte bugie. Parlano e assicurano cose che non sono vere, senza sapere che parlano della vita di un altro”, aggiunge.