Wanda Nara toglie la fede: divorzio imminente. Tradimento scoperto da un investigatore privato?

Wanda Nara toglie la fede nuziale. “La mia mano mi piace di più senza anello”, spiega via social. Con Mauro Icardi, corso a Milano per implorare il perdono della moglie, volata via da Parigi con le due figlie di 6 e 4 anni in un battibaleno a causa del tradimento del calciatore, pareva si mettesse bene, invece secondo i media argentini non è così. Il divorzio sarebbe imminente. Per la trasmissione “Los Angeles de la manana” la showgirl avrebbe scoperto le ‘corna’ grazie a un investigatore privato.

La bionda 34enne avrebbe fatto ‘spiare’ il bomber 28enne: non si fidava di lui. Wanda sarebbe entrata in possesso dei messaggi che Eugenia Suarez, conosciuta col nome d’arte ‘China’ per i suoi tratti orientali, avrebbe inviato allo sportivo. Parrebbe ancora non chiaro se la Nara abbia avuto le conversazioni hackerando lo smartphone o, come detto in tv, perché lo stesso marito, dopo una discussione, gli abbia consegnato il telefonino per controllare personalmente le chat su Telegram.

Wanda avrebbe trovato un messaggio assai compromettente. L’attrice, mamma lei stessa di tre figli, avrebbe scritto: “Ti voglio incontrare in discoteca, in una parte del mondo dove nessuno ti conosce, noi due da soli”. La prorompente 29enne avrebbe anche inviato all’attaccante del Psg foto che la ritraevano nella sua vita quotidiana o sul set. Icardi, dal canto suo, le avrebbe mandato scatti dall’allenamento…

Maurito nega il tradimento: niente sesso. Pure la Suarez si discolpa, però Wanda è ferita. E’ per questa ragione che, nonostante l’arrivo del marito a Milano, non lo avrebbe ancora perdonato. Anzi, sarebbe sul piede di guerra.

Icardi non sa cosa fare. Il mister del Psg Pochettino fa sapere: “Ha alcuni problemi personali, in questi due giorni non si è allenato. Sarà convocato per la partita con il Lipsia ma vedremo se potrà essere con la squadra”. Il match di Champions League si giocherà stasera alle 21.

Wanda sempre via Instagram si fa vedere prima a Milano, poi in partenza con Francesca e Isabella su un volo privato. La destinazione potrebbe essere nuovamente Parigi, dove ci sono gli altri suoi tre figli, Valentino, 12 anni, Benedicto, 10, Constantino, 9, avuti dall’ex consorte Maxi Lopez, con cui, dopo anni di ‘guerra’, i rapporti si sarebbero appianati. Il 37enne si sarebbe addirittura offerto di badare a tutti i pargoli fino a quando la difficile situazione che la Nara sta vivendo non si appiani e abbia una conclusione, qualsiasi essa sia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/10/2021.