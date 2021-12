Yvonne Sciò: 'Non riesco a ingrassare, sono geneticamente predisposta alla magrezza’

Yvonne Sciò, da sempre longilinea, vorrebbe essere più in carne. A Ok Salute e Benessere l’ex ragazza di Non è la Rai confessa: “So che dico una cosa impopolare: vorrei ingrassare”. La 52enne afferma di essere geneticamente predisposta alla magrezza, ma questo col passare degli anni le pesa ancora di più: “E' come se vedessi concretamente il mio invecchiamento”. Ha scoperto che per avere dei chili in più deve solo stare più tranquilla.

“Io sono sempre stata longilinea e non a caso ho iniziato la mia carriera come modella - spiega Yvonne - In passato, non ho mai vissuto questa fisicità come un problema, anzi”. Poi però qualcosa è cambiato.

“La difficoltà di prendere peso è qualcosa che mi accompagna da quando sono piccola e solo durante la gravidanza ho potuto gioire di quelle forme più rotonde che mi piacciono tanto. Una volta nata mia figlia, ahimè, sono tornata alla mia magrezza abituale”. La Sciò, attrice e regista, dall’ex marito Stefano Dammicco ha avuto 13 anni fa l’adorata Isabella.

Yvonne mangia molto: “Non sono una che si limita nel cibo, mangio tanto e tutto: una colazione abbondante, un bel piatto di pasta a pranzo e persino un panino con salame a merenda. Le mie amiche mi dicevano: ‘Vedrai che dopo i 40 anni il tuo metabolismo cambierà e inizierai a ingrassare anche tu’; i 40 li ho passati da un po’ e sono sempre secca”.

L’artista ha pensato pure che ci fosse qualcosa che non andasse: “Mi sono recata dal medico di famiglia che mi ha consigliato di rivolgermi all’endocrinologo, per appurare eventuali disfunzioni della tiroide. Tutti gli esami e gli accertamenti prescritti dallo specialista, però, hanno dato esito negativo”.

Yvonne, contenta perché sana, ha però pensato a come far salire l’ago della bilancia. Parlando con dottore ha scoperto di essere geneticamente predisposta a non ingrassare, ma ha pure capito che la sua iperattività, il non fermarsi mai, continuando a darsi sia professionalmente che come madre, le hanno reso impossibile prendere peso. La serenità, la tranquillità, il regalarsi spazi tutti per sé hanno mutato questa condizione: adesso va molto meglio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/12/2021.