''A 35 anni ho capito di essere lesbica'': queste celebrità hanno fatto coming out nel 2022

1. Luca Calvani

L’attore il 30 giugno ha deciso di postare su Instagram una foto che lo ritrae di spalle e mano nella mano insieme ad Alessandro Franchini, suo socio in affari. ‘’Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi’’: queste le parole scelte per descrivere lui e Franchini intenti a godersi il relax nel loro agriturismo sotto il sole della Toscana, in compagnia del loro cagnolino. I due stanno insieme da sei anni e gestiscono insieme il casale in Toscana che fa da cornice agli scatti del coming out: si tratta di una struttura a Camaiore, in provincia di Lucca, dove la coppia si è trasferita. Luca, che nella sua lunga carriera ha preso parte anche ad un episodio della serie americana 'Sex and The City', ha anche una figlia, Bianca, nata nel 2009 dal legame con Francesca Arena.