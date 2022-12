Leo Messi sul tetto del mondo festeggia la vittoria del mondiale con la moglie e i tre figli: foto

Antonella Roccuzzo fiera del campione 36enne, padre dei suoi Thiago, Mateo e Ciro

La 34enne: “Finalmente campione del mondo. Sappiamo quanto hai sofferto negli anni per questo”

Leo Messi prova una gioia incontenibile: è sul tetto del mondo con la sua Argentina. Il campione 35enne, vincitore per ben sette volte del Pallone d’Oro (l’ultimo nel 2021), dopo aver celebrato la vittoria con la Francia in finalissima con la sua squadra, festeggia la vittoria del Mondiale in Qatar anche con la moglie e i tre figli. In campo posa con la gloriosa coppa tra le mani insiene ad Antonella Roccuzzo e ai loro amatissimi Thiago, Mateo e Ciro, dati alla luce dalla 34enne rispettivamente nel 2012, 2015 e 2018.

Leo Messi sul tetto del mondo festeggia la vittoria del mondiale con la moglie e i tre figli

E’ la Roccuzzo a condividere sul social le immagini che la ritraggono vicina a Messi, che conosce sin da quando era una bambina e a cui è legata dal 2008. Le nozze sono arrivate a Rosario, la città dove entrambi sono nati, il 30 giugno 2017.

Il campione 35enne e Antonella Roccuzzo, 34 anni, si conoscono sin da bambini

Antonella celebra il suo eroe e scrive: “Non so nemmeno come iniziare... Che grande orgoglio proviamo per te Leo Messi! Grazie per averci insegnato a non mollare mai e che dobbiamo lottare fino alla fine. Finalmente è accaduto: sei un campione del mondo! Sappiamo quanto hai sofferto negli anni per arrivare a ottenere questo!!!”.

Lei è orgogliosissima del titolo vinto dal suo 'eroe'

I due sono felicissimi: il sogno de La Pulga, la pulce in italiano, soprannome dato al calciatore per via della sua statura contenuta, si è avverato. Messi ha finalmente tutto quel che desiderava: una famiglia straordinaria e il trionfo al Mondiale.