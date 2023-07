A 3 mesi dal parto Aurora Ramazzotti si mostra in bikini per la prima volta: foto

La 26enne, complice il matrimonio dell’amica, va in Liguria insieme a Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti trascorre un weekend senza il figlio Cesare, lasciato alle amorevoli cure della mamma, Michelle Hunziker. Insieme al compagno, Goffredo Cerza, va in Liguria, inviata alle nozze a Finale Ligure di un’amica. La 26enne non può mancare: è una delle damigelle d’onore della sposa, Sophie Ceccato. Tra un preparativo e l’altro per i fiori d’arancio, la ragazza si regala anche una giornata di mare a Bargeggi, in provincia di Savona: tra gli scogli sfoggia il primo bikini a 3 mesi dal parto.

La Ramazzotti indossa un due pezzi minimal blu: il costume è semplice ed elegante, con il sopra a top e lo slip leggermente sgambato sotto. Sorride contenta: ha già recuperato un’ottima forma fisica. Tornata ad allenarsi in palestra e a correre, fa le cose con molta calma. Il ventre è ancora leggermente arrotondato, ma va bene così. L’influencer e conduttrice non ha alcuna intenzione di precorrere i tempi: desidera recuperare senza strafare.

A inizio gennaio sul suo corpo aveva scritto sul social: “Pochi giorni dopo aver partorito, il mio cervello si è convinto che il mio corpo fosse tornato come prima. Mi sono dimenticata che due mesi fa avevo una pancia enorme. Appena ho partorito mi sono sentita rinata e non sto comprando vestiti nuovi, nonostante non mi stia davvero più niente di quelli vecchi. Tutto questo con grande serenità e accettazione del mio nuovo corpo”. Lei è serena, grata dell’arrivo del piccolo, venuto al mondo il 30 marzo scorso.

Aurora il giorno delle nozze indossa, insieme ad altre ragazze, il suo lungo abito verde, abbellito da uno scialle in chiffon color panna. E’ bella e felice di celebrare l’amica nel momento dei fiori d’arancio. Cesare con nonna Michelle sta d’incanto: lei si gode la piccola parentesi con Goffredo.