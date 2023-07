Condivide le prime foto del viaggio e non tagga il compagno: sarà insieme a lei?

La conduttrice 42enne, mentre i tre figli sono col padre negli Usa, parte e si fa vedere sexy

Ilary Blasi parte. Mentre in Italia le voci sull’Isola dei Famosi arrivata al capolinea su Canale 5 si rincorrono, la conduttrice 42enne vola in vacanza in Sudamerica. L’ex moglie di Francesco Totti atterra in Brasile, a Rio De Janeiro, come rivela sul social. I tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, sono in vacanza negli Usa col papà e la nuova compagna, Noemi Bocchi, lei si prende una pausa da mamma. Visita un luogo dove finora non era mai stata. Tutti si domandano se sia da sola o col fidanzato 36enne, Bastian Muller.

Ilary Blasi vola in vacanza in Sudamerica: ecco dove si trova

Ilary posta alcune foto e video da Copacabana, mentre è in auto e poi seducente in un locale, a bere tranquillamente un cocktail. La presentatrice indossa un outfit sparkling: porta completino in lurex rosa aderentissimo. Sorride sensuale e rilassata. Non la preoccupa affatto rimanere ‘disoccupata’ in tv.

Stavolta la Blasi non tagga il compagno. Non rivela se il tedesco sia volato via con lei. Forse è solo il suo modo di creare curiosità nei follower. Per lei un altra meta. Da quando ha detto addio a Totti, è diventata una vera amante dei viaggio: Tanzania, Thailandia, Parigi, Marocco, solo per citare alcuni dei posti visitati.

I fan si domandano se sia con Bastian Muller

Adesso è la volta della magnetica e incredibile Rio. Tutti attendono il selfie a due con Bastian: chissà se accontenterà i fan. La Blasi gioca e si diverte a creare un po’ di suspense. Difficile che sia volata così lontano tutta sola…