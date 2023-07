Ornella Muti rivela da quanti anni è single: da non credere!

L’attrice a 63 anni è una bellissima donna, ma non ha un compagno da tanto tempo…

Per alcuni appare difficile credere che sia single da così tanto tempo: ecco quanto

Ornella Muti ha rivelato da quanto tempo è single. Sono molti anni e la cifra ha stupito qualcuno. L’attrice 63enne infatti è ancora una bellissima donna ed è pure corteggiatissima.

Ornella Muti, 63 anni, rivela da quanti anni è single e stupisce

L’icona del cinema italiano ha fatto la confessione durante una cena con alcuni amici, tra cui un certo Silvio, e sua figlia Naike. La primogenita ha infatti registrato un video in cui le chiede: “Mamma da quanti anni è che ti corteggia il nostro Silvio ormai? 20 anni? Ammazza che pazienza, però la speranza è l’ultima a morire…”.

Naike poi indaga ulteriormente: “Mamma da quant’è che sei single?”. La risposta che spiazza: “Da 10, 12 anni, ma non lo so precisamente… non li conto, sennò vuol dire che mi manca, non li conto, non mi interessa…”.

Ornella con l'amico Silvio durante la cena

A questo punto arriva ancora un altro quesito. Naike vuole sapere se è ‘feliemente single’ oppure no. “Non lo so. Essere accompagnati tanto per essere accompagnati a che serve? Certo, essere amati è essere amati…”, ha risposto Ornella, lasciando intendere che trovare un uomo che le voglia molto bene non le dispiacerebbe affatto.