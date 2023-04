''Dovrà spendere 30mila euro al mese'': l'incredibile cifra che Ilary Blasi dovrà sborsare per il mantenimento della villa a Roma

La mega casa ha 25 stanze, due piscine, Spa, campi da tennis e da calcio

Ilary Blasi è riuscita a tenere per sé la casa di famiglia, quella all’Eur. La conduttrice 41enne continuerà a vivere lì con i suoi tre figli. Il tribunale le ha dato ragione. Dall’ex marito Francesco Totti riceverà un assegno di mantenimento mensile di 12.500 euro. Si parla di grande vittoria per l’ex Letterina, ma il Corriere della Sera fa i conti in tasca alla romana. “Dovrà spendere 30mila euro al mese”, scrive il quotidiano, questa l’incredibile cifra che dovrebbe sborsare per il mantenimento della mega villa.

La proprietà da 1500 metri quadrati ha un valore stimato sui 18 milioni di euro: ha 25 stanze, campi da tennis e da calcetto, parco, Spa, due piscine, telecamere e sofisticato sistema di sicurezza. Al suo interno ci sarebbe pure un macchinario per la separazione automatica della spazzatura. Stando al giornale, i costi di gestione sarebbero altissimi. Finora è sempre stato l’ex capitano giallorosso a coprirli, come pure il mutuo: la casa in questione rimane intestata a lui.

Il mantenimento che Totti darà a Ilary per legge comprenderebbe “vitto, abbigliamento, babysitter, carburante e telefonia, ma anche il contributo per le spese domestiche. Quelle straordinarie, invece, sono divise al 50 per cento con l’ex 10 giallorosso che pagherà il 75 per cento di quelle scolastiche. Le ordinarie no”. Così chiarisce il Corriere.

Per la mega villa si parla di bollette del gas che, con i rincari, sarebbero arrivate a 10mila euro. “A cui si aggiungono gli altri consumi e gli stipendi di governanti, giardinieri, addetti alla sicurezza. ‘Adesso se li ritrova tutti lei sul groppone’, riassume in romanesco una fonte molto ben informata”, fa sapere il quotidiano.

Totti, nel frattempo, starebbe cercando casa all’Eur: lascerà Roma Nord per avvicinarsi ai figli. “Il giudice per Cristian (17 e mezzo), Chanel (16 a maggio) e Isabel, ha concesso l’affido congiunto, come chiesto dai genitori, con il collocamento presso la madre. E un calendario di visite, weekend e vacanze solo per la più piccola, a cui Totti si dovrà attenere. Si comincia subito. Da ora e fino al 23 giugno, ogni lunedì, così ha disposto il giudice Rossi, il padre dovrà tenersi a disposizione e prendersi cura dei ragazzi, visto che Ilary Blasi sarà a Milano, impegnata con il reality”, scrive il giornale.