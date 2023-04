Un famoso regista e l'ex stella dello sport aspettano un figlio! L'annuncio social col test di gravidanza

Lui è Fausto Brizzi, 54 anni, già genitore di Penelope Nina, 7 anni, avuta dall’ex moglie Claudia Zanella

Un famoso regista cinematografico e un ex stella dello sport esultano felici: aspettano un figlio. L’annuncio arriva sul social: mostrano nelle storie il test di gravidanza, poi in un post fanno vedere anche l’ecografia del bebè. I due sono Fausto Brizzi e Silvia Salis. Il 54enne e la 37enne, ex martellista italiana, ora vicepresidente del Coni, non riescono a contenere la loro indescrivibile gioia.

Brizzi, già genitore di Penelope Nina, 7 anni, avuta dall’ex moglie Claudia Zanella, da cui si è separato nel 2018, e la sportiva scrivono entusiasti: “Ti aspettiamo”. E’ Silvia che condivide tutto, svelando anche il sesso del bebè che arriverà, il loro primo figlio insieme: sarà un maschietto. La dirigente è al quarto mese di gravidanza, come rivela nei commenti al post dove le arrivano tantissimi auguri dai follower. Il bimbo nascerà a fine estate.

Fausto e la Salis sono diventati marito e moglie a novembre 2020: le nozze sono state celebrate in Campidoglio a Roma. La cerimonia, in piena pandemia, li ha costretti a indossare le mascherine e a invitare solo pochi intimi. La coppia poi ha rinnovato i voti con una romantico rito alle Maldive l’anno successivo.

Innamorati, Brizzi e Giulia si sono incontrati a una festa di Natale della Federazione di atletica. Lei a Vanity Fair ha raccontato: "Avevo un ruolo di rappresentanza e cercavo di scambiare qualche parola, per ospitalità. Ma lui stava lì, a fissarmi, ammutolito. Finché a un certo punto gli ho detto 'ciao eh', e l’ho mollato come una palo”. A distanza di pochi mesi il regista le ha proposto di sposarlo: erano in mongolfiera, stavano sorvolando Marrakesh. Ora la cicogna coronerà nel miglior modo possibile il sentimento che li lega.