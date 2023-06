Lo sportivo 46enne, ex di Milan, Inter e Barcellona si confessa a cuore aperto

“Ho voluto bene a Manuela Arcuri ma è finita perché avevamo sempre i paparazzi addosso”

Francesco Coco, ex giocatore di Milan, Inter e Barcellona, si confessa a cuore aperto in una lunga intervista al Corriere della Sera. “Galliani mi tolse 36 milioni per le foto nudo in barca”, rivela. Parla anche di Manuela Arcuri a cui è stato legato circa un anno e mezzo in passato. Ma non solo. L’ex calciatore 46enne racconta anche della casa comprata a Parigi per la fidanzata.

''Galliani mi tolse 36 milioni per le foto nudo in barca'': Francesco Coco racconta anche della casa comprata a Parigi per la fidanzata

Era bello e famosissimo quando giocava a pallone. Coco ha smesso da 15 anni. “Era un calcio diverso, senza social. Per niente finivi sulle copertine dei giornali. Mi hanno attribuito fidanzate con le quali magari non ho mai preso neanche un caffè”, dice.

Le foto in cui fu paparazzato nudo finirono nelle mani di Fabrizio Corona. “Quelle mie foto nudo in barca non le ho mai viste, non so quanto le pagò Galliani, per non farle uscire sui giornali. So però che mi tolse dallo stipendio 36 milioni e gli avevo detto: ‘Per me possono diventare pubbliche’. Non ho mai rinnegato nulla, figurarsi una giornata goliardica con amici. Cosa c’era di male?”, spiega Francesco.

Quando gli si domanda quante fidanzate abbia avuto, Coco confida: “Poche. Avevo tante amiche però. Samantha De Grenet una delle più care, per il mondo stavamo insieme”. Poi sulla Arcuri precisa: “Manuela era la mia fidanzata. Non siamo stati insieme tanto tempo, un anno e mezzo, ma per tutte le volte che ci hanno fotografati è sembrata un’eternità. Eravamo giovani e non potevamo vivere il nostro amore in libertà. E’ finita anche per questo. Le ho voluto molto bene e sono contento che si sia sposata e sia anche mamma”.

Lo sportivo 46enne, ex di Milan, Inter e Barcellona si confessa a cuore aperto

Una volta stava quasi per ‘accasarsi’. Lo sportivo confessa: “Sono stato fidanzato cinque anni con Elodie, una ballerina e modella francese. Per lei dalla sera alla mattina ho comprato una casa a Parigi: volevo starle vicino. Poi è finita per divergenze caratteriali. Il mio guaio è aver avuto un modello familiare troppo alto che resta il mio riferimento”.

E’ ancora single, Coco sul suo status sentimentale precisa: “Non è mica colpa mia se finora non è arrivata la donna giusta. Vorrei una famiglia, magari anche un figlio, e non è detto che accada, ma sono talmente sereno che non forzo la mano. Magari arrivasse la mamma giusta!”.