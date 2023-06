Barbara d'Urso cerca un piano B per il futuro? Inizia un nuovo lavoro in un settore diverso dal solito: ecco cosa sta facendo

La conduttrice 66enne ha fondato con un’amica la B&Fable

Barbara d’Urso si butta nell’imprenditoria, inizia un nuovo lavoro in un settore diverso dal solito e lo fa con un’amica, Francesca Caldarelli, proprietaria a Milano di alcuni ristoranti, come The Dome, Penelope a casa, già imprenditrice di professione. E’ in cerca di un piano B per il futuro? A Gente la conduttrice chiarisce: “No. In realtà tra tv, podcast e teatro sono così corteggiata sul fronte del lavoro che non ho bisogno di piani B. Direi invece che i miei impegni professionali sono tutti piani A”.

La 66enne e la Caldarelli hanno fondato la B&Fable. “E’ un’agenzia di eventi straordinari che crea esperienze ad hoc per chi ha voglia di sentirsi favoloso”, spiega Carmelita. E aggiunge: “Costruiamo sogni su misura. Che siano piccoli, grandi, insoliti, la certezza è che saranno esperienze uniche e indimenticabili”.

Barbara prosegue: “E’ una cosa che mi diverte. Il nome della società viene fuori dall’unione della B di Barbara e della F di Francesca, l’iniziale della parola Fable, favola in inglese. Puntiamo a un target ampio: dal ragazzo di Napoli che vuole stupire la propria fidanzata con una proposta di matrimonio al tramonto a bordo di una barchetta sul lago Maggiore, fino alla mamma di Trento che vuole fare una festa per i suoi bambini”.

“Proprio così. B&Fable è una favola tutta da scrivere nelle giornate delle persone o in occasioni speciali. E’ un’agenzia di eventi straordinari, non ci piace usare la parola lusso. Che sia un compleanno, un anniversario, un matrimonio, un evento aziendale o qualcosa di originalissimo e inimmaginabile che sta nella testa del committente: noi lo facciamo diventare realtà cucendoglielo addosso, su misura. In più offriamo un servizio di concierge selezionando posti insoliti e sconosciuti per esperienze di viaggio davvero speciali”, chiarisce la sua socia.

La d’Urso vive sempre al top, quando le i domanda il suo segreto dice: “E’ pensare positivo. I momenti brutti e dolorosi li viviamo tutti, ma anche da quelli si può cogliere uno spiraglio di sole e usarlo per costruire qualcosa di bello. Mi ritengo fortunata perché nonostante viva la popolarità da 45 anni sono riuscita a rimanere con i piedi per terra, sono una che ama rapportarsi con tutti. Mi piace circondarmi di persone autentiche, semplici: più semplicità c’è, più sono felice”.