Rapporti sessuali in gravidanza? Per Ilaria D'Amico è un ''grande sì'': ecco perché

Ilaria D’Amico è favorevolissima ai rapporti sessuali in gravidanza. Per la 49enne è “un grande sì”. Lo dice senza problemi a Diletta Leotta, ospite della seconda puntata del nuovo podcast della 31enne siciliana, Mamma Dilettante, e spiega pure perché.

La conduttrice 49enne, legata a Gigi Buffon dal 2013, da cui ha avuto nel 2016 il secondogenito Leopoldo Mattia, mamma anche di Pietro, 13 anni, avuto dall’ex Rocco Attisani, riguardo al sesso in gravidanza sottolinea: “Ma certo di che parliamo? Anche quello deve riguardare il rispetto del tuo corpo e delle tue sensazioni. Però non ho capito perché si parla di questa cosa. Se ti va, non c'è nessun tipo di problema e nessuno me l'ha mai fatta pesare questa cosa. Aiuta anche a partorire! Non c'è niente che mi faccia dire ‘no’. E’ un grandissimo sì per me, assecondando quello che sente la mamma”.

La 49enne legata a Gigi Buffon lo spiega a Diletta Leotta, ospite di Mamma Dilettante

Ilaria racconta anche di quando ha avuto una montata lattea in diretta tv, dopo aver partorito Leopoldo Mattia. “Ci fu un evento che mi ha fatto capire che ero in una fase assurda: avevo un vestito di seta verde, con me c'erano i soliti compagni di viaggio, Luca Vialli, Paolo Rossi, Massimo Mauro, Mario Sconcerti, Anna Billò, che facevano con me la trasmissione - confida - A un certo punto vedo Luca che mi fa segno, sbarrando gli occhi: avevo una montata lattea in onda! Allora ho preso la mia cartellina, l'ho messa lì e ho finito quei venti minuti che mancavano di diretta. Da lì ho finito i mondiali con solo vestiti neri”.