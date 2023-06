La modella Alessia Tedeschi mostra le enormi cicatrici a 10 anni dal terribile incidente in barca a Capri con Elisabetta Canalis: foto

La 32enne porta i segni addosso di un evento in cui ha rischiato la vita

“Per essere insostituibili bisogna essere Unici”, scrive citando Coco Chanel

Alessia Tedeschi, finalista a Miss Italia nel 2011, modella molto conosciuta in passato, oltre che per la sua innegabile bellezza, sia per i suoi legami sentimentali (è stata fidanzata con il rampollo Leonardo Del Vecchio e ha avuto un flirt con Luigi Berlusconi), sia per la grande amicizia con personaggi dello spettacolo, mostra ancora una volta le enormi cicatrici a 10 anni dal terribile incidente in barca a Capri con Elisabetta Canalis. Era luglio del 2013: lei ha rischiato la vita, ma per fortuna tutto si è risolto. I segni che ha addosso la fanno sentire ‘speciale’. La 32enne sul social condivide una foto di lei in bikini alle Baleari, dove si sta godendo una vacanza, e scrive, citando Coco Chanel: “Per essere insostituibili bisogna essere Unici”.

La modella Alessia Tedeschi mostra le enormi cicatrici a 10 anni dal terribile incidente in barca a Capri con Elisabetta Canalis

Alessia se l’è vista davvero brutta. Era a bordo di un tender a Capri insieme ad alcuni amici, tra cui la showgirl Elisabetta Canalis e Pietro Tavallini. Caduta in acqua, sbalzata probabilmente dalla velocità del mezzo e le onde, è finita sotto l’elica. La Capitaneria di Porto l'ha immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale di Capilupi. Lì i medici hanno deciso di asportarle la milza. Alessia ha riportato numerosi punti di sutura, una lesione al bacino e ferite sulla schiena. Quelle che fa vedere, guarite, in costume.

La 32enne porta i segni addosso di un evento in cui ha rischiato la vita

“Ho molte cicatrici", ha scritto recentemente la Tedeschi. "Ma porto con me anche il ricordo di momenti che non sarebbero mai accaduti se io non avessi osato spingermi al di la dei miei limiti", ha aggiunto. "Si dice che le anime più forti siano quelle temprate dalla sofferenza ed i caratteri più solidi cosparsi di cicatrici. Ed io non ne toglierei neppure una, non sono un difetto da rinnegare, ma un’opera d’arte, ed è costata pure cara", ha concluso.