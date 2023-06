Marco Bocci e i capelli sempre più lunghi: guarda il nuovo look selvaggio dell’attore

Il 44enne sposato con Laura Chiatti super macho e leggermente hipster style

Si piace così, con un’immagine fintamente trasandata, da ‘uomo vero’

Marco Bocci ha adottato un nuovo look selvaggio: porta i capelli sempre più lunghi. Posa così alla sesta edizione del Filming Italy Sardegna Festival a Cagliari davanti ai fotografi. Il 44enne sposato con Laura Chiatti e padre di Enea, 8 anni, e Pablo, quasi 7, si piace hipster style, con outfit fintamente trasandati, chioma al vento e barba incolta, da ‘uomo vero’. L’attore conquista: per chi lo segue sui social, ma anche in tv o al cinema, è la perfetta immagine del ‘super macho’.

Marco Bocci e i capelli sempre più lunghi: il nuovo look selvaggio dell’attore

Bocci si sente bene. Appagato dalla sua famiglia, innamorato come il primo giorno della Chiatti, ha ormai occhi solo per lei. Sa che il suo fascino cattura l’attenzione delle donne, ma non dà così peso alla sua bellezza. Passato anche dietro la macchina da presa, pensa a raccontare il suo cinema. Non solo: si diletta anche come scrittore.

Un virus 4 anni fa gli ha infettato il cervello, ha avuto conseguenze permanenti: ha perso parte della memoria. Marco adesso dà peso solo alle cose concrete dell’esistenza. “Quattro anni fa sono sopravvissuto ad un virus raro, mi ha colpito parte del cervello che governa la memoria e la parola, mandandole in tilt”, ha raccontato in un monologo a Le Iene.

“Per un po' ho parlato una lingua tutta mia, incomprensibile agli altri. Ma se la capacità di parlare è tornata, la mia memoria e tanti ricordi, invece, sono spariti per sempre. Oggi non riconosco i volti di tante persone amiche e può capitarmi anche di guardare un film per sei volte, prima di accorgermi da un minimo dettaglio, che io invece quel film l'ho già visto”, ha continuato.

I ricordi corrotti però non l’hanno fermato: “Ogni giorno rinasco come un uomo che ha lasciato indietro un pezzo del suo passato per vivere il presente, un uomo nuovo, e anche se può sembrarvi strano, un uomo felice”. Il suo nuovo look è frutto anche di questo percorso intimista.