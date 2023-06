Costanza Caracciolo festeggia col marito Bobo Vieri e le amiche vip l'apertura del suo negozio a Milano: foto

L’ex velina accoglie i suoi ospiti nello shop: arriva anche la torta

Accanto a lei, a supportarla nei progetti, l’uomo che ha sposato e da cui ha avuto le sue bambine

Per l’apertura del suo negozio a Milano Costanza Caracciolo fa le cose in grande. L’ex velina di Striscia la Notizia festeggia col marito Bobo Vieri e le amiche vip. La siciliana organizza un opening in grande stile, accoglie i suoi ospiti entusiasta. E’ molto orgogliosa dello shop in pieno centro, in Corso Garibaldi. L’inaugurazione è un successo e a coronamento dell’evento arriva anche la torta.

Costanza Caracciolo festeggia col marito Bobo Vieri e le amiche vip l'apertura del suo negozio a Milano

Accanto a lei, a supportarla nei progetti, c’è l’uomo che ha sposato in gran segreto a Milano il 18 marzo 2019 e da cui ha avuto le sue due figlie: Stella, nata il 18 novembre 2018, e Isabel, venuta al mondo il 25 marzo 2020. Vieri non la lascia mai sola. Costy è una padrona di casa coi fiocchi. Per acquistare i prodotti del brand che la Caracciolo ha fondato circa un anno fa, Coistel Beauty, marchio per la cura dei capelli specializzato in prodotti Made in Italy di alta qualità realizzati interamente con ingredienti di origine naturale, arriva l’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta. Non solo.

L’ex velina accoglie i suoi ospiti nello shop

All'inaugurazione arriva l'ex tronista Rosa Perrotta

Anche Cecilia Capriotti non buca l’evento: adora la linea di Costanza, adatta sia agli adulti che ai bambini. Immancabile la presenza di Simona Salvemini: le due sono legate da tempo. C’è anche Max Valvano, l’hair stylist amico sia della Caracciolo che di Federica Nargi.

C'è pure Cecilia Capriotti

Alla fine arriva anche la torta

A proposito della Nargi: lei all’inaugurazione non c’è, nonostante consideri la bionda con cui ha fatto coppia sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci quasi una sorella. Ma è solo un problema di impegni: è già stata nel negozio il giorno prima. Non avrebbe mai fatto mancare il suo incredibile sostegno, quasi lo stesso che le infonde Vieri, a Costanza.