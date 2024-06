''A volte mi mancava l’aria'': Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa parlano della lontananza durante l’Isola e svelano dove andranno in vacanza

La coppia ha patito la lontananza durante la permanenza di lui all’Isola dei Famosi

Ad agosto partiranno come ogni anno per l’Asia con i figli

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira hanno patito molto la separazione durante le settimane che lui ha passato in Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi.

Durante l’ultima edizione del reality, condotta da Vladimir Luxuria, l’inviato di ‘Striscia la Notizia’ è stato tra i naufraghi che più hanno resistito in America Centrale.

La moglie di origini brasiliane è anche volata dall’altra parte dell’oceano per andare a trovarlo.

Edoardo Stoppa, 54 anni, e Juliana Moreira, 42, hanno sofferto molto la lontananza durante la permanenza di lui all'Isola dei Famosi

Nonostante questo, è stata molto difficile per la coppia, che ha due figli, Sol, 7 anni, e Lua, 13, ed è sposata dal 2017.

Durante un’intervista col settimanale ‘Confidenze’, Edoardo ha spiegato: “Immaginavo la nostalgia per la famiglia, ma non così forte. Era come se mi mancasse una parte di me”.

Juliana ha aggiunto: “Mi è pesato non avere nessun tipo di contatto. A volte mi mancava l’aria perché di solito, se siamo separati anche per un solo giorno, ci videochiamiamo”.

Per la 42enne non è stato facile occuparsi di tutto in Italia: “L’Isola l’abbiamo fatta in quattro: Juliana, che ha dovuto gestire le nostre attività. E i figli, che hanno patito la mia assenza: non ero mai stato via più di due giorni”.

La coppia è sposata dal 2017

La Moreira ha ricordato anche i primi giorni dopo la reunion: “È arrivato stanco, pieno di tagli e ferite. I primi giorni Sol lo annusava incredulo, mentre Lua gli metteva i cerotti”.

Il 54enne non ne ha però abbastanza di spiagge esotiche e acqua di mare. Ha svelato dove andranno in vacanza quest’anno: “In agosto andremo in Thailandia, la nostra terza patria”.

“Ci dedicheremo a sport e meditazione. E siamo sicuri che sarà una vacanza vera e bellissima”, gli ha fatto eco Juliana.