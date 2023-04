L’attrice 43enne, mondana per il debutto del nuovo store Cavalli a Roma, cambia stile

Abito lungo particolarissimo per lei firmato dallo stilista fiorentino

Kasia Smutniak diventa mondana per una sera. Insieme al marito Domenico Procacci, da cui nel 2014 ha avuto Leone, l’attrice non buca l’inaugurazione del nuovo store Roberto Cavalli in via del Babuino a Roma. Di ritorno dall’India, dove dove è volata per seguire da vicino la sua scuola nel Mustang legata al progetto Pietro Taricone Onlus e dove ha incontrato anche il Dalai Lama, la 43enne appare raggiante davanti ai fotografi assiepati. Per una volta cambia stile: indossa un abito lungo animalier con motivi floreali. Lascia a casa il monocromo, che da sempre la contraddistingue, e sceglie il colore.

Abito animalier con motivi floreali: Kasia Smutniak per una volta lascia a casa il monocromo e si fa colorata per l'inaugurazione vip

Kasia splende, bella e chic. Il vestito che porta è firmato dalla griffe dello stilista fiorentino, che ha scelto Fausto Puglisi direttore craeativo. La Smutniank si lascia fotografare sia col suo Domenico, con cui è andata a nozze nel settembre 2019, dopo 7 anni già trascorsi insieme, sia da sola, prendendosi il centro dei riflettori. Nella vita di tutti i giorni lei è minimal e casual, quando l’occasione è giusta si trasforma e veste i panni della diva.

All’evento ci sono altri famosi, tra i quali la direttrice del corpo di ballo e della scuola di ballo del Teatro dell’Opera di Roma Eleonora Abbagnato e Michela Quattrociocche. Kasia illumina il tappeto rosso. Stavolta con lei non c’è la sua primogenita, Sophie Taricone. La figlia 18enne che la polacca ha avuto dall’ex scomparso tragicamente il 29 giugno 2010, quando aveva appena 35 anni, è assente. In tanti avrebbero volute vederle ancora insieme sul tappeto rosso.